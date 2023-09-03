Зеленский: Ещё два судна успешно прошли через временный коридор в Чёрном море

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Ещё два судна прошли по временному зерновому коридору, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Х (экс-Twitter). Он поблагодарил работников украинских портов и тех, кто обеспечивал безопасное функционирование коридора.
Скорее всего, речь идет о выходе двух судов с чугуном и железорудным концентратом из украинских портов, о котором 1 сентября сообщал украинский министр инфраструктуры Александр Кубраков. По данным министра, с середины августа временным коридором воспользовались четыре судна. В первую очередь речь идет о судах, которые находились в украинских портах.
Напомним, что в начале августа ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупредили, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.
Основной зерновой коридор был закрыт вместе с прекращением зерновой сделки — Россия вышла из нее, обвинив другие стороны в отказе исполнять требования Москвы, а позже объявила все следующие в украинские порты суда потенциальными военными целями. Затем и Украина в ответ сделала аналогичное объявление.
Читайте также:
Haber Global: Турция гарантирует безопасный проход для судов с зерном из портов Украины
Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно
Спикер ВМС Украины Плетенчук: Открыта регистрация торговых судов для их прохода в Чёрном море
Напомним, что в начале августа ВМС Украины объявили об открытии временных коридоров для торговых судов в Черном море. При этом в ведомстве предупредили, что на всем пути следования судов сохраняется военная угроза и минная опасность. Отмечается, что коридоры в первую очередь будут использоваться для выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный.
Читайте также:
Haber Global: Турция гарантирует безопасный проход для судов с зерном из портов Украины
Из порта Одессы по временному коридору вышло первое судно
Спикер ВМС Украины Плетенчук: Открыта регистрация торговых судов для их прохода в Чёрном море
Артем Путинцев