Зеленский: Ещё два судна успешно прошли через временный коридор в Чёрном море

В Донецкой Народной Республике первый день отработали экстерриториальные избирательные участки, на которых проходили выборы губернатора Московской области. Туда пришли те жители Подмосковья, которые сейчас находятся на Донбассе в командировках. Впереди — ещё три дня голосования.