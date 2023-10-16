Зеленский хотел посетить Израиль, однако получил отказ

Фото: iStock/Ekaterina_Lin
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому в Израиле дали понять, что сейчас не лучшее время для его визита в страну. Об этом сообщает израильский портал Ynet.
«Президент Украины Владимир Зеленский изъявлял желание посетить Израиль на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, однако израильская сторона дала понять Киеву, что такой визит в настоящий момент был бы несвоевременным», - говорится в сообщении.При этом уточняется, что Зеленский все-таки посетит страну в одной из своих дальнейших поездок.
Читайте также:
Владимир Путин и Башар Асад обсудили пути прекращения ударов Израиля по Газе
В Израиле назвали главные цели операции в секторе Газа
Израиль угрожает Палестине, Байден призвал уничтожить ХАМАС: последние новости конфликта
Элина Позднякова