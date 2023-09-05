«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся»: В Госдуме отреагировали на украинский закон о Крыме

Фото: РИА Новости/Стрингер
Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что новый закон о крымском полуострове, который издал Владимир Зеленский, является юридически ничтожным, в интервью «РИА Новости».
Напомним, ранее глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове. В соответствии с планами украинского лидера, в Крыму должны построить военные и военно-гражданские администрации на территориях территориальных общин. Помимо этого, правительство постановило подготовить к восстановлению публичную власть на полуострове, а также подготовить Крым к декоммунизации.
По мнению депутата, выпуском подобных законов Киев пытается отвлечь внимание украинского народа от тотального провала ВСУ на полях специальной военной операции.
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«Зеленский хотел шагнуть в историю, но споткнулся о сегодняшние реалии, в которых Крым был, есть и всегда будет российским. Любые документы, подписанные в Киеве, на территории Крыма юридически и реалистически ничтожны и для крымчан не имеют абсолютно никакого значения», - прокомментировал ситуацию Белик.
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Евгения Парфентьева