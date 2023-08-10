Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины

ВСУ осуществляют попытки атак на Запорожскую атомную электростанцию с помощью беспилотников. Об этом сообщил советник гендиректора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

Он также назвал тему беспилотников тревожной и сообщил, что ежедневно, ВСУ осуществляют попытки нанесения ударов по Запорожской АЭС. Рассуждая об обстановке, складывающейся на электростанции, он заявил, что существует реальная угроза, в том числе, ядерной безопасности.



Ранее, Балицкий заявил, что риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю. Он также добавил, что все угрозы будут устранены.



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Анастасия Крестьянова