Зеленский ищет нового главу Министерства обороны Украины

Фото: РИА Новости/Стрингер
Действующий глава Минобороны Украины Алексей Резников может потерять должность. Об этом пишет издание «Украинская правда».
По словам авторов статьи, президент Украины Владимир Зеленский ищет нового кандидата на должность министра обороны страны.
В материале говорится, что украинский лидер уже провел ряд переговоров с потенциальными кандидатами на пост руководителя оборонного ведомства. Отмечается, что Резникову может быть предложен пост посла Украины в Великобритании, в связи с увольнением с этой должности Вадима Пристайко.
Также сообщается, что Зеленский ранее уже занимался вопросом смещения с поста Резникова.
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В материале говорится, что украинский лидер уже провел ряд переговоров с потенциальными кандидатами на пост руководителя оборонного ведомства. Отмечается, что Резникову может быть предложен пост посла Украины в Великобритании, в связи с увольнением с этой должности Вадима Пристайко.
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Анастасия Крестьянова