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Зеленский издал указ об увольнении начальника управления СБУ в Закарпатской области Борзилова

29 августа 2023, 17:33

Фото: iStock/Dacharlie

Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Об этом сообщается на сайте Зеленского.

Причины такого решения президент страны не уточнил.

Ранее сообщалось, что Зеленский повысил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Теперь он занимает должность заместителя главы ведомства. А начальником управления СБУ в Запорожской области, часть которой находится под контролем Украины, Зеленский назначил Александра Пелина. Эта должность «пустовала» с марта этого года, когда был уволен прошлый глава Борис Безрукий.

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#сбу
#указ
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Трамп заявил, что уверен в собственной безнаказанности
Трамп заявил, что считает дела против него мошенническими и не боится оказаться за решеткой
30 августа 2023, 00:06

Фото: сайт Кремля

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что не боится оказаться за решеткой, так как уверен, что уголовные дела против него мошеннические. Об это политик сказал в ходе интервью радиоведущему Гленну Беку, пишет URA.RU.
«Я не думаю, что это случится. Каждое дело — мошенническое», — цитирует издание слова Трампа.

Бывший американский лидер сдался в тюрьме Атланте, после ареста его отпустили под залог. Дональда Трампа обвиняют в подрыве выборов 2020 года, всего ему предъявлено 37 обвинений. В том числе, незаконное хранение секретных документов и штурм Капитолия в 2021 году.

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#сша
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Около 11 тыс наблюдателей приняли участие в семинарах Общественной палаты Подмосковья
29 августа 2023, 22:17

Фото: МИСК МО

Более 200 человек приняли участие в семинаре для наблюдателей, которые примут участие в Едином дне голосования. Он прошёл в Королёве, сообщили в пресс-службе Министерства информационных и социальных коммуникаций Подмосковья. Большинство наблюдателей впервые выйдет на участки.
Главными темами обучения стали реагирование на нарушения на избирательных участках, и действия, требующие незамедлительного обращения наблюдателей на участках в Штаб общественного наблюдения за выборами.
«В руках общественных наблюдателей сосредоточено больше, чем может показаться – от мониторинга до непосредственного наблюдения за выборами. За последние годы они усилили независимый контроль на выборах, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным. Высокий уровень подготовки наблюдателей – результат, большой программы обучения», – сказала первый зампредседателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева
В ходе обучения были рассмотрены на практике конфликтные ситуации, которые могут возникать в ходе выборного процесса. 
«Существует два вида нарушений: те, которые влияют на итоги выборов, и те, которые на них не влияют. Допущение обеих категорий нарушений должно быть упреждено. Для практической отработки полученных теоретических навыков члены штаба использовали урны для бюллетеней и кабинки для голосования. Мы смогли пройти ряд ситуаций, с которыми сами сталкивались на практике, и передать этот опыт участникам семинара», – подчеркнул руководитель информационной группы Штаба общественного наблюдения, член ОПМО Сергей Леонов.
Всего Общественная палата провела уже 169 обучающих семинаров, участие в которых приняли около 11 тыс человек. Это уже обеспечивает присутствие наблюдателей от Общественной палаты региона на каждом избирательном участке, которых в Подмосковье около 4 тыс. 
 
Всего будет проведено порядка 200 обучающих мероприятий. Следующий пройдёт в Одинцове. 

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#общественная палата московской области
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#едг
#наблюдатели
#подмосковье
#московская область
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Сатановский заявил о неуместности прогнозов по предстоящей встрече Путина и Эрдогана
29 августа 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/ffikretow

Президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский заявил, что не станет делать прогнозов по грядущей встрече президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом, поскольку это неуместно.
Он также подчеркнул, что поскольку официально со стороны российских властей никакой информации по поводу переговоров не было, то и что-либо предполагать раньше времени может быть вредным для политического процесса.

«Переговоры будут 4 числа. После того, как их проведут, дадут официальную информацию. Я никогда не даю заранее всю эту брехливую информацию, чтобы не вредить действующим российским начальникам вести то, что они хотят вести. Предположения и прогнозы здесь неуместны, я их не делаю», — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Сатановский.

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#политолог
#переговоры
#россия
#турция
#политика
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Bloomberg: Путин планирует в октябре посетить Китай
29 августа 2023, 18:49

Фото: сайт Кремля

Кремль занят подготовкой визита Владимира Путина в Китай. Планируется, что российский президент примет участие в форуме «Один пояс, один путь», который пройдет в октябре текущего года.
Об этом сообщает издание Bloomberg со ссылкой на различные источники, знакомые с ситуацией. Отмечается, что эта зарубежная поездка может стать первой после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест главы российского государства. В публикации утверждается, что Владимир Путин принял приглашение своего китайского коллеги Си Цзиньпина принять участие в мероприятии.

Российский лидер пока не выезжал за пределы страны с того момента, как Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на его арест в марте нынешнего года. Российская сторона тогда назвала это решение «юридически ничтожным». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал осенние  заграничные визиты главы государства. Куда именно собирается Владимир Путин, Песков не уточнил, пояснив, что на это есть «понятные причины».

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#китай
#поездки
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Министр обороны Украины Резников потребовал у Польши компенсацию за невыполненные военные заказы
29 августа 2023, 18:48

Фото: iStock/Ruma Aktar

Министр обороны Украины Алексей Резников потребовал у Польши деньги за невыполненные военные заказы. Об этом он сообщил в беседе с «Украинской правдой».
Резников уточнил, что многие польские фирмы не поставили Украине столько вооружения, сколько должны были. В частности, министр указал на компанию Alfa.

Он добавил, что есть два варианта: либо запрашивать с Польши деньги, либо настаивать на осуществлении поставок недоставленных боеприпасов.

Также Резников указал и на невыполнение обещаний американской стороной. Минобороны Украины уже подало в суд на несколько компаний-поставщиков из США.

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#украина
#польша
#министерство
#оборона
#поставки
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Предвыборный опрос показал поддержку действующего губернатора большинством подмосковных избирателей
29 августа 2023, 18:37

Фото: Фотобанк МО

Действующий губернатор Московской области Андрей Воробьёв пользуется поддержкой большинства населения региона. Это показали результаты опроса компании ИНСОМАР.
Сейчас за Воробьёва готовы проголосовать 70% избирателей, которые точно планируют участвовать в предстоящих выборах. Ещё 8% пока не определились с кандидатом, но допускают голосование за него.
 
Свой выбор они объясняют положительными результатами работы Воробьёва в сфере благоустройства, развития дорожной и социальной инфраструктуры. Другие аргументы – желание стабильности, позитивное личное отношение и высокие оценки открытости главы региона.
 
Конкуренты действующего губернатора на выборах – Александр Наумов, Кирилл Жигарев и Анатолий Никитин, – набирают, по данным опроса, по 4-6% голосов избирателей.
 
Инициативный телефонный опрос проводился 18-22 августа. Его участниками стали 1,5 тыс респондентов. 
 
В этом году в Московской области пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Голосование в регионе будет проводиться три дня – 8, 9 и 10 сентября. 

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#андрей воробьёв
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Председатель ООН Короши: Мир стоит на пороге ядерной войны
29 августа 2023, 18:35

Фото: iStock/RomoloTavani

Угроза ядерной войны сейчас как никогда высока. Об этом заявил председатель ГА ООН Чаба Короши в ходе заседания Генассамблеи.
По его словам, причиной приближения к ядерной катастрофе стало увеличивающееся количество вооружённых конфликтов, геополитическая конкуренция и недоверие.

Короши напомнил, что за 2022 год на мировые оборонные расходы было потрачено 2,2 триллиона долларов, что является рекордным показателем.

Также он заявил о постоянных угрозах использования ядерного оружия в российско-украинском конфликте.

Ранее в российском МИД заявили, что Россия не будет отзывать свою ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.

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#ядерное оружие
#мир
#оон
#опасность
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Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кисидой гарантии безопасности
29 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале.
Главной темой разговора была подготовка к переговорам о присоединении Украины к декларации G7 о гарантиях безопасности.

Кроме того, обсуждалась предстоящая конференция, на которой будут рассмотрены вопросы восстановления Украины. Мероприятие запланировано на начало следующего года и пройдёт в Японии.

Ранее сообщалось, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум об оказании Японией помощи в восстановлении Украины.

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#япония
#украина
#владимир зеленский
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Политолог Дюрре назвал основную тему предстоящей встречи Путина и Эрдогана
Политолог Дюрре: «Главной темой переговоров станет возобновление зерновой сделки»
29 августа 2023, 18:08

Фото: istockphoto.com/masterSergeant

Политолог Икбаль Дюрре высказал предположение о том, что центральной темой в ходе предстоящих переговоров президента России Владимира Путина с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом станет возобновление зерновой сделки.
«Обсудят и экономическое сотрудничество двух стран, сирийский вопрос и т.д. Эрдогану важно сейчас добиться возвращения РФ в сделку. Переговоры главы МИД Турции в Киеве закончились неудачей, после чего Украина сделала ряд скандальных заявлений — якобы Анкара зря старается и оскорбляет саму себя», — добавил в беседе с NEWS.ru Дюрре.

По его мнению, после переговоров турецкий лидер начнет плотнее работать с западными партнерами над тем, чтобы последние обеспечили выполнение российской части зерновой инициативы.

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