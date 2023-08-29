Зеленский издал указ об увольнении начальника управления СБУ в Закарпатской области Борзилова

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Президент Украины Владимир Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Закарпатской области Евгения Борзилова. Об этом сообщается на сайте Зеленского.
Ранее сообщалось, что Зеленский повысил начальника департамента контрразведки СБУ Александра Поклада. Теперь он занимает должность заместителя главы ведомства. А начальником управления СБУ в Запорожской области, часть которой находится под контролем Украины, Зеленский назначил Александра Пелина. Эта должность «пустовала» с марта этого года, когда был уволен прошлый глава Борис Безрукий.
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Анастасия Чинкова