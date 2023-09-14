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Зеленский может в ближайшее время встретиться с российским представителем

Politico: Зеленский и российский представитель могут встретиться в ООН
14 сентября 2023, 14:12
Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

На следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Politico.
Дипломаты ожидают, что, если эта встреча произойдёт, Зеленский сможет выразить свою позицию касаемо конфликта на Украине публично, непосредственно обратившись к России. При этом, президент ожидает поддержки от других стран, чьи представители также примут участие в заседании.

Ранее сообщалось, что на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН может произойти встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президента Украины Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время этого совещания будет идти речь о возможностях возобновления зерновой сделки.


Неделя высокого уровня пройдёт с 19 по 26 сентября.

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#оон
#украина
#россия
#заседание
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ЕК поможет «усилить» роль гражданского общества в Косове
14 сентября 2023, 14:28

Фото: istockphoto.com/keremberk

Еврокомиссия намерена способствовать «усилению» потенциала организаций гражданского общества в Косове для увеличения их влияния на реформы госсектора.
«Глобальная цель этого конкурса заявок — укрепление потенциала организаций гражданского общества в Косове, поддержка их роли как компетентных, прозрачных, эффективных и подотчётных субъектов гражданского общества», — приводит RT текст соответствующего документа.

Вместе с тем ЕК планирует приобрести партнёров в регионе, которые бы разделяли ценности Евросоюза.

Ранее сообщалось о готовности ЕС принять меры в отношении Северной Кореи в случае её тесного сотрудничества с РФ.

«ЕС готов принять меры в отношении КНДР, если она предоставит военную помощь России, заявили в Еврокомиссии», — приводят argumenti.ru сообщение ТАСС.

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#ес
#запад
#политика
#программа
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Песков подтвердил назначенную на 15 сентября встречу Путина и Лукашенко
14 сентября 2023, 14:27

Фото: РИА Новости/Александр Демьянчук

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретится с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи 15 сентября.
Песков отметил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко периодически общаются по важным для стран темам и обмениваются мнениями, касаемо актуальных вопросов, поскольку Белоруссия является «ближайшим союзником» России.

Ранее сообщалось, что Лукашенко прибыл в Россию. Точные темы, которые обсудят лидеры пока неизвестны, однако предполагается, что они обсудят как мировую, так и региональную повестку. Кроме того, будут рассмотрены вопросы сотрудничества в разных отраслях. 

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#александр лукашенко
#владимир путин
#дмитрий песков
#встреча
#сотрудничество
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«За 12 серебрянников». Песков назвал предателями бизнесменов, готовых на все ради снятия санкций
Песков: Те, кто за 12 сребреников пытается вывести себя из-под санкций, - предатели
14 сентября 2023, 14:26

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал предателями бизнесменов, которые занимают антироссийскую позицию ради снятия санкций.
По словам Пескова, есть бизнесмены, которые обращаются в суд, но есть и такие, которые готовы занять антироссийские позиции, чтобы попасть под снятие санкций.

«Что касается выхода из-под санкций, то есть предприниматели, которые скатываются на антироссийские позиции за 12 серебренников. Это предатели. Те, кто методично отстаивает свою позицию в судах — молодцы», — заявил Песков.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что все имеющиеся санкции являются противозаконными.

Напомним, накануне на сайте Совета ЕС появилась информация о продлении индивидуальных санкций против россиян до 15 марта 2024 года. В новый список не вошли российские бизнесмены Григорий Березкин, Александр Шульгин и Фархад Ахмедов, а также Герой России, полковник Георгий Шуваев, погибший в ходе СВО осенью прошлого года.

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#суд
#санкции
#предприниматели
#песков
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Собянин поздравил Воробьёва со вступлением в должность губернатора Подмосковья
14 сентября 2023, 14:14

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с победой на выборах и вступлением в должность губернатора Московской области Андрея Воробьёва. Он заявил, что месте они прошли большой путь, и впереди –масштабная, сложная и важная работа.
«С каждым годом Москва и Московская область будут становиться ближе друг к другу. Нас связывают общие рельсы МЦД и дороги, общие проекты и планы. Но главное – нас объединяют узы родства и дружбы миллионов людей», – написал градоначальник в своём телеграм-канале.    
Он пожелал главе Подмосковья успехов в его трудах на благо жителей региона и сообщил о планах и дальше по-соседски обустраивать общий дом.

В четверг в Доме правительства Московской области состоялось вступление в должность губернатора региона Андрея Воробьёва.

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#губернатор
#московская область
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#мэр
#москва
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В США предрекли Украине потерю нескольких территорий перед переговорами с РФ
Экс-морпех Берлетик: Украина потеряет территории перед переговорами с РФ
14 сентября 2023, 14:12

Фото: iStock/JARAMA

Украина потеряет ещё больше территорий перед тем, как начнутся мирные переговоры с Россией. Так считает бывший морской пехотинец Вооруженных сил США Брайан Берлетик.
По его словам, ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области официально стали частью России. Теперь россияне никогда не вернут их Украине, считает экс-морпех, отметив, что те, кто считает по-другому, живут в мире фантазий.
 
«Есть вероятность, что еще области войдут в состав Российской Федерации. С каждым днем Украина становится все слабее, и у украинцев будет меньше страна, когда они наконец сядут за стол переговоров», — заявил Берлетик в интервью журналисту Дэнни Хайфону на его YouTube-канале.
 
Он подчеркнул, что руководству США совершенно безразлично на то, сколько украинцев погибнет или сколько территорий потеряет Украина. Они лишь используют Киев в качестве инструмента против России.

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#сша
#украина
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#днр
#лнр
#киев
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Россия унизила весь коллективный Запад на саммите G20
Spiked: Россия одержала серьезную победу на саммите G20
14 сентября 2023, 14:06

Фото: iStock/Bet_Noire

По результатам саммита G20 стало ясно, что никто не расценивает спецоперацию на Украине как «проявление российской агрессии», об этом пишет профессор социологии Фрэнк Фуреди для издания Spiked.
«Отсутствие формулировок о «российской агрессии» имеет колоссальное значение. Это свидетельствует об ослаблении влияния США и Запада. В конце концов, по этой причине западным лидерам пришлось смириться со смягченными заявлениями в итоговой декларации в Нью-Дели», - прокомментировал ситуацию Фуреди. 

Профессор также отметил, что старый миропорядок, построенный на безграничном влиянии США, рушится, и спасти его уже вряд ли удастся. 

Вчера государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что сейчас человечество может наблюдать конец миропорядка, сложившегося после холодной войны. 

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#сша
#блинкен
#g20
#сво
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Латвия может закрыть пропускной пункт на границе с Белоруссией
14 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/gargantiopa

Латвия анонсировала возможное закрытие пограничного с Белоруссией пункта пропуска Силене (Урбаны с белорусской стороны). Об этом сообщили в пресс-службе Госпогранкомитета Белоруссии.
Латвия, следом за Польшей и Литвой, заявила о возможном закрытии пункта на границе, объяснив это большим количеством беженцев, следующих в страну. 

В белорусском пограничном ведомстве отметили, что власти Латвии не пытаются решить ситуацию дипломатическим путём, а также не предоставляют никаких доказательств увеличения числа эмигрантов.

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#латвия
#белоруссия
#граница
#закрытие
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Глава СПЧ Фадеев обратится в СК из-за угроз спикера ВСУ российским журналистам
14 сентября 2023, 12:41

Фото: iStock/blinow61

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев заявил, что обратится в СК и ФСБ из-за видео, в котором спикер ВСУ Сара Эштон-Чирилло угрожает расправой российским журналистам. Об этом стало известно из официального в Telegram-канала ведомства.
Фадеев считает, что сотрудники СК рассмотрят в данных словах признаки преступления.

«Учитывая печальный опыт покушений на российских журналистов и лидеров общественного мнения, тут есть и признаки приготовления к теракту (ст. 205 Уголовного кодекса), поэтому органы государственной безопасности тоже должны обратить на это внимание», — заявил Фадеев.

Напомним, официальный спикер теробороны ВСУ в видеообращении произнес странную и речь, заявив, что русские «не люди» и дал обещание убивать русских журналистов.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова дала комментарий на угрозы представителя Сил территориальной обороны Вооружённых сил Украины Сары Эштона-Чирилло.

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#мид рф
#сотрудники
#люди
#всу
#запад
#ск
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«Откровенный плевок»: вице-спикер Совфеда Косачёв обвинил Польшу в неблагодарности
Косачёв: Польша не ценит помощь солдат СССР, освободивших её от нацизма
14 сентября 2023, 12:08

Фото: iStock/Racide

Вице-спикер Совфеда Константин Косачёв заявил, что Польша своими действиями выражает неблагодарность по отношению к советским солдатам, которые освобождали её от нацистов в годы Великой Отечественной войны. Об этом парламентарий написал в своём Telegram-канале.
Ранее замминистра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик заявил, что в стране будет создана специальная группа, которая оценит ущерб, который понесла Польша по вине СССР в ходе Второй мировой войны с 1939 по 1945 годы. 

Косачёва возмутили слова официального представителя МИД Польши о так называемом «освобождении», которое произошло в 1945 году. Вице-спикер Совфеда напомнил, что порядка 600 тысяч советских военных погибли на территории Польши, чтобы она «не пала под игом нацизма». При этом, ещё более полутора миллиона получили ранения.

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#польша
#россия
#ссср
#вторая мировая война
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