Зеленский может в ближайшее время встретиться с российским представителем

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На следующей неделе пройдёт специальное заседание Совета безопасности ООН по рассмотрению украинского конфликта, где за одним столом могут оказаться представитель России и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщает издание Politico.
Дипломаты ожидают, что, если эта встреча произойдёт, Зеленский сможет выразить свою позицию касаемо конфликта на Украине публично, непосредственно обратившись к России. При этом, президент ожидает поддержки от других стран, чьи представители также примут участие в заседании.
Ранее сообщалось, что на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН может произойти встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президента Украины Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время этого совещания будет идти речь о возможностях возобновления зерновой сделки.
Неделя высокого уровня пройдёт с 19 по 26 сентября.
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Ранее сообщалось, что на полях Недели высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН может произойти встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова, президента Украины Владимира Зеленского, генсека ООН Антониу Гутерреша и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время этого совещания будет идти речь о возможностях возобновления зерновой сделки.
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Анастасия Чинкова