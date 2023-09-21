Зеленский находится в отчаянье и пытается разжалобить конгресс США

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН, давил на эмоции, пытаясь разжалобить американцев, что говорит о его отчаянии. Так считает бывший агент MI6 Аластер Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский в глубоком отчаянии. Он даже не уверен, сможет ли получить ATACMS и новое финансирование. Пытается апеллировать к эмоциям, чтобы выбить больше денег и оружия для Украины», — так Крук прокомментировал выступление Зеленского на Генеральной Ассамблее ООН.
По его словам, украинский лидер считает, что может разжалобить американцев, чтобы те продолжили активно помогать Украине в конфликте с Россией. Однако, уверен Крук, Зеленскому вряд ли удастся убедить конгресс, в котором растет недовольство поддержкой Украины.
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Элина Позднякова