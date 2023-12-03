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Зеленский нашёл себе нового лучшего друга на Западе

The Guardian: канцлер Германии Шольц стал новым лучшим другом Зеленского
03 декабря 2023, 14:20
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Канцлер Германии Олаф Шольц стал новым лучшим другом президента Украины Владимира Зеленского. Об этом написал журналист Саймон Тисдалл в статье The Guardian.
Он убеждён, что Шольц возглавил поддержку Украины, сменив тем самым бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который ранее называл себя лучшим другом Зеленского.

По словам Тисдалла, Шольц теперь находится на лидирующем месте в работе по удержанию украинской стороны на плаву.


Ранее киевский мэр Виталий Кличко заявил, что в настоящее время важным вопросом является дальнейшее существование Украины. Именно поэтому ещё рано говорить о кандидатах на пост президента и о прочих других вопросах.

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#владимир зеленский
#германия
#шольц
#украина
#поддержка
#финансирование
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ВМС Британии сообщает о взрыве в Красном море близ Израиля
03 декабря 2023, 14:21

Фото: istockphoto/Leonid Ikan

ВМС Британии сообщает о вероятном взрыве, который произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива.
Центру координации морских торговых перевозок при Военно-морских силах Великобритании (UKMTO) стало известно о том, что беспилотники проявляют активность. Также стало известно о вероятном взрыве в районе Баб-эль-Мандебского пролива в Красном море, которое отделяет Аравийский полуостров от африканского побережья. 

В UKMTO предупредили экипажи судов, которые находятся поблизости, о необходимости соблюдать осторожность. 

«В UKMTO поступили сообщения об активности беспилотников, в том числе о взрыве. Предположительно, он произошёл в районе Баб-эль-Мандебского пролива на йеменской стороне», — сказано в сообщении организации.
Других подробностей пока не приводится. 

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#взрыв
#новости
#происшествие
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Киссинджер призывал не создавать независимую Палестину
03 декабря 2023, 13:48

Фото: сайт Кремля

Бывший госсекретарь США Генри Киссинджер в своём последнем в жизни интервью говорил не создавать независимую Палестину.
По его мнению, это не гарантирует, что Израиль снова не подвергнется нападению, пишет Politico.

Киссинджер заявил, что выбрал бы переговоры между арабским миром и Израилем, потому что не видит, чтобы прямые переговоры между сторонами были очень плодотворными.

«Я считаю, что необходимо передать Западный Берег под контроль Иордании, а не стремиться к решению проблемы созданием двух государств, в результате которого одна сторона будет полна решимости свергнуть Израиль», —заявил Киссинджер.
По словам Киссинджера, сегодня необходимо более активное участие США, чтобы предотвратить эскалацию конфликта.

Напомним, бывший государственный секретарь США Генри Киссинджер умер в возрасте 100 лет. По данным агентства Reuters, политик ушел из жизни 29 ноября в своем доме в штате Коннектикут.

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#политика
#израиль
#новости
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Лукашенко приедет с визитом в Китай
03 декабря 2023, 12:07

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 3-4 декабря приедет с визитом в Китай.
Он приведёт переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает агентство БелТА.

В повестку переговоров Лукашенко и Си Цзиньпина, которые пройдут в Пекине, включили вопросы торгово-экономического, международного сотрудничества, а также инвестиционного. 

В программе визита запланировали несколько мероприятий социально-гуманитарного характера.

Ранее президенты Литвы, Латвии и Польши Гитанас Науседа, Эдгарс Ринкевичс и Анджей Дуда отказались позировать для совместной фотографии участников Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР28), проходящей в ОАЭ.

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#политика
#белоруссия
#китай
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Мэр Киева Кличко задался вопросом о дальнейшем существовании Украины
03 декабря 2023, 11:52

Фото: РИА Новости/Стрингер

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому порталу 20 Minuten задался вопросом о том, продолжит ли существовать Украина.
Отвечая на вопрос журналистов о политических амбициях, касающихся поста президента Украины, Кличко отметил, что в настоящее время «было бы глупо» думать о таком. 

В настоящее время, по словам киевского мэра, важно учитывать лишь один вопрос: будет ли существовать Украина дальше. 

Ранее Зеленский заявил, что хотел бы провести выборы в стране, но не будет объявлять их до тех пор, пока не получит гарантии неучастия в них главкома ВСУ Валерия Залужного. Если соответствующие гарантии не будут получены, то офис Зеленского уволит главкома с максимальной дискредитацией. 

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#украина
#политика
#мэр
#президент
#владимир зеленский
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20 Minuten: мэр Киева Кличко сообщил, что Зеленский расплачивается за ошибки
03 декабря 2023, 11:35

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время расплачивается за свои ошибки. Об этом в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
Политик отметил, что не был удивлён тем, что большая часть украинцев больше доверяет главкому ВСУ Валерию Залужному, нежели действующему президенту Зеленскому. 

По словам Кличко, люди видят, кто и что делает, а самое главное, насколько эффективны их действия. Народ также задаётся вопросом, почему Украина не была готова к конфликту с Россией.

В результате этого Зеленскому сейчас приходится расплачиваться за те ошибки, которые он совершил. 

Однако Кличко добавил, что именно Зеленский в настоящее время играет важную роль. Его стоит поддерживать до завершения столкновения. Но по завершении конфликта каждый политик вынужден будет заплатить за свои успехи или неудачи. 

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#украина
#владимир зеленский
#политика
#население
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Пушков раскрыл, от кого зависит изменение психологии конфликта на Украине
Пушков: изменение психологии конфликта на Украине исходит от Запада
03 декабря 2023, 11:19

Фото: iStock/alzay

Запад является непосредственным участником конфликта на Украине, поэтому изменение психологии этого столкновения исходит именно оттуда. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.
Ранее в интервью немецкому телеканалу ARD генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал готовиться к «плохим новостям с Украины». Так он ответил на вопрос журналистов о вероятном ухудшении ситуации на фронте. 

Российский сенатор отметил, что Запад является таким же автором и участником конфликта как и Украина. 

При этом сейчас западные союзники страны начали открыто принимать неизбежность поражения Украины. Пушков отметил, что ещё полгода назад Столтенберг высказывал абсолютно противоположную позицию, и дождаться от него признания неудачи Киева, казалось, было невозможно. 

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#украина
#нато
#запад
#пушков
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США разместят ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе для сдерживания влияния КНР
Nikkei Asia: США планируют разместить ракеты в Индо-Тихоокеанском регионе
03 декабря 2023, 11:05

Фото: iStock/ffikretow

Американские военные хотят разместить наземные ракеты средней дальности в Индо-Тихоокеанском регионе в следующем году, чтобы сдержать влияние Китая. Об этом в беседе с изданием Nikkei Asia рассказал представитель Тихоокеанской армии США Роб Филлипс.
Отмечается, что это будет первый в регионе арсенал США после окончания холодной войны. 

Филлипс рассказал, что планируется размещение наземной версии ракеты Standard-6 (SM-6) и крылатой ракеты Tomahawk. При этом он не уточнил, когда именно и где будет размещено вооружение. 

Напомним, что китайско-американские отношения начали ухудшаться ещё при Дональде Трампе, который начал некую «торговую войну». С приходом к власти в США нынешнего президента Джо Байдена ситуация ещё больше усугубилась. В настоящее время наблюдается бойкот китайской стороной сотрудничества по ряду направлений, в числе которых и оборонная сфера.

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#сша
#китай
#вооружение
#отношения
#ракеты
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Освобождённые из плена ХАМАС россиянки выступили на митинге в Тель-Авиве
03 декабря 2023, 10:29

Фото: РИА Новости/Стрингер

Две гражданки России и Израиля Елена Труфанова и её мать Ирина Татти, освобождённые из плена палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве. Об этом сообщает РИА Новости.
Акция прошла накануне. Елена выступила перед участниками на русском языке и на иврите. Своей речью она призывала продолжить освобождение заложников. Также она поблагодарила присутствующих за помощь и поддержку, которые поспособствовали освобождению заложниц. 

В настоящее время в плену ХАМАС находится сын женщины Александр. Всю семью похитили рано утром 7 октября на юге Израиля. Во время атаки палестинского движения был убит глава семейства. На этой неделе Елена, Ирина и невеста Александра Сафир Коэн были освобождены. Россия приложила немалые усилия для освобождения этих людей. 

Отмечается, что в акции также приняли участие другие освобожденные из плена ХАМАС заложники, а также члены их семей. 

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#израиль
#хамас
#заложники
#митинг
#россияне
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В Париже состоялась акция в поддержку Донбасса
РИА Новости: в центре Парижа прошла акция в поддержку Донбасса
03 декабря 2023, 10:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В центре Парижа прошла акция в поддержку жителей Донбасса. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что несколько десятков человек с флагами России и ДНР вышли на Марсово поле для выражения поддержки жителям Донбасса. 

Как передаёт корреспондент агентства, сорвать проведение акции пытались несколько проукраински настроенных активистов. Они выкрикивали антироссийские лозунги, но их действия быстро пресекла полиция.  

Организаторами акции под названием «Десять лет украинской агрессии: от Майдана до освободительной войны» стали ассоциация SOS Donbass и движение Stop Killing Donbass. 

Многие участники шествия держали в руках плакаты с лозунгами: «Прекратите вооружать Украину» и «Прекратите мучить Донбасс». 

По словам руководителя ассоциации SOS Donbass Анны Новиковой, целью данной акции является напоминание о том, что привело к нынешним событиям, а именно – Майдан. Вместе с тем митинг направлен на оказание моральной поддержки населению региона. 

Она также отметила, что правительство Франции и городское руководство не воспрепятствовало проведению такого мероприятия. 

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#акция
#поддержка
#донбасс
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