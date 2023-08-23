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Зеленский назвал провокацией обмен членства в НАТО на территорию

Зеленский: Менять членство в НАТО на земли - это нечестный разговор и провокация
23 августа 2023, 19:13

Фото: iStock/alzay

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.

По его словам, подобные высказывания являются провокацией.

Напомним, об обмене украинских территорий на членство в Североатлантическом альянсе впервые заявил глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. Он не исключил, что Украина будет вынуждена уступить часть своих земель России, чтобы скорее завершился конфликт и страна могла вступить в блок.

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Лавров: переговоры БРИКС прошли интенсивно, саммит станет успехом дипломатии ЮАР
23 августа 2023, 19:59

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры на саммите БРИКС в Йоханнесбурге прошли интенсивно. Об этом Лавров сообщил на встрече с заместителем генсека правящей в ЮАР партии «Африканский национальный конгресс» Номвулой Паулой Моконьяне и представителями других политических движений ЮАР, которая проходит на полях саммита БРИКС.
Лавров подчеркнул, что мероприятие станет очередным успехом дипломатии ЮАР. Министр иностранных дел РФ отметил важность поощрения развития связей не только между правительствами и парламентами РФ и ЮАР, но и на других уровнях.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы. Отмечается, что министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

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Зеленский: ВСУ будут стараться развить контрнаступление
23 августа 2023, 19:42

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут стараться развить контрнаступление. Об этом сообщает телеканал «Рада».
«Всем хочется в мире быстрее, работаем, как можем», — отметил Зеленский.

Напомним, ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президента Украины Владимира Зеленского свергнут или убьют, по причине того, что он не настроен вести переговоры о мире с Россией. Бывший аналитик ЦРУ отметил, что в результате действий киевского правительства Украина переживает настоящую демографическую и гуманитарную катастрофу.

Ранее врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что украинские войска аккумулировали большие силы в районе Урожайного в ДНР, однако закрепиться там им не удается. 

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#нато
#зеленский
#украина
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Белоруссия рассчитывает на скорейший прием в состав БРИКС
23 августа 2023, 19:19

Фото: iStock/Derek Brumby

Министр иностранных дел республики Сергей Алейник заявил, что Белоруссия рассчитывает на поддержку всеми странами-участницами БРИКС ее заявки на скорейший прием в состав организации. Об этом Алейник сообщил на полях саммита в Йоханнесбурге.
«Сегодня те страны, которые подали заявки, включая Беларусь, рассчитывают получить подтверждение на скорейший прием в членство в организации», — отметил Алейник.

Алейник добавил, что БРИКС стал самодостаточной международной организацией, способствующей формированию более справедливого мирового порядка.

Ранее глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы.

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#доллар
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#юар
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Путин поздравил премьера Индии с успешным прилунением
Путин поздравил премьер-министра Индии с успешной посадкой «Чандраян-3» на Луну
23 августа 2023, 18:36

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин поздравил руководство Индии с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Глава государства заявил, что сердечно поздравляет президента и премьера Индии с успешным приземлением станции «Чандраян-3» на Луну.

Владимир Путин отметил, что лунная миссия продемонстрировала прогресс страны в научно-технологической сфере. Глава государства пожелал Индии дальнейшего развития и процветания. Путин добавил, что страна уже сделала большой шаг в освоении космоса. 

Прежде сообщалось, что индийская миссия «Чандраян-3» совершила посадку на Луну. 

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#станции
#индия
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На подмосковных участках обеспечат комфорт для 300 тыс избирателей с повышенными потребностями
23 августа 2023, 18:16

Фото: Istockphoto / portokalis

На территории Московской области, по данным Минсоцразвития региона, зарегистрировано более 300 тыс таких избирателей с повышенными потребностями. В Подмосковье уделяют внимание всем категориям избирателей, в том числе и этой, сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Избирательная комиссия Московской области ведёт постоянную работу по созданию комфортных условий для представителей подобной категории избирателей в дни голосования. Так, большинство участков находится на первых этажах и оборудованы пандусам. Помимо этого, участки оснащены информационными плакатами, выполненными крупным шрифтом», – говорится в сообщении. 
Кроме того, в этом году Мособлизбирком принял решение об изготовлении в рамках выборов губернатора Московской области дополнительных трафаретов для самостоятельного заполнения бюллетеня с применением рельефно-точечного шрифта Брайля. 
 
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей голосование в этом году будет проходить три дня – 8, 9 и 10 сентября. 
 
Электронное голосование проведут с помощью сайта «Госуслуги».  Зарегистрироваться для участия в ДЭГ можно до 7 сентября. Для этого потребуется подтверждённая учётная запись на портале госуслуг Подмосковья. 
 
Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего.
 
На «Госуслугах» также работает сервис «Мобильный избиратель», который позволяет голосовать не по месту прописки в пределах избирательного округа. С его помощью можно выбрать удобный избирательный участок на дополнительных выборах депутатов Госдумы, а также на региональных выборах.
 
Кроме того, все желающие могут отдать свой голос на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
 
Набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования проводит Общественная палата Московской области. 
 
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#единый день голосования
#дэг
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Глава МИД ЮАР: БРИКС договорилось о принципах расширения объединения
23 августа 2023, 17:40

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Глава МИД ЮАР Наледи Пандор заявила, что БРИКС пришла к согласию по вопросу о расширении. Об этом сообщает агентство Рейтер.
Отмечается, что также был принят документ, в котором изложены его принципы.

Напомним, саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге 22-24 августа.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что Индия полностью поддерживает расширение БРИКС. Моди отметил, что семь лет спустя мы можем сказать, что БРИКС будет разрушать барьеры, оживлять экономику, стимулировать инновации, создавать возможности и формировать будущее.

Также председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС. 

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#китай
#индия
#страны
#саммит
#россия
#соглашение
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Охрана саммита БРИКС по ошибке «скрутила» опоздавшего помощника Си Цзиньпина
23 августа 2023, 17:14

Фото: сайт Кремля

Председатель КНР Си Цзиньпин оказался без сопровождения при входе в зал заседаний саммита БРИКС, так как охрана захлопнула дверь прямо перед лицом его помощником. Об этом стало известно из ролика, попавшего в сеть.
На кадрах видеоролика Си Цзиньпина идет вперед по залу в то время, как позади него развернулась нешуточная борьба сотрудника охраны и его помощника. Охранник закрыл проход для подбежавших помощников лидера КНР.

Он оттеснил их и закрыл дверь, пока один из китайских чиновников пытался присоединиться к Си Цзиньпиню. Председатель КНР обернулся, но увидел, что за ним нет никого из его сопровождения.

Ранее председатель Китая Си Цзиньпин заявил, что КНР искренне приветствует всех желающих присоединиться к механизму сотрудничества БРИКС.

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#китай
#страны
#борьба
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Аналитик Санакоев озвучил, чем форум БРИКС может быть полезен для России
23 августа 2023, 17:12

Фото: istockphoto.com/Andrea Nicolini

Президент Российско-китайского аналитического центра, член Российского Совета по международным делам Сергей Санакоев заявил, что участие России в саммите БРИКС может оказаться полезно для России тем, что в ходе его можно добиться важных решений, таких, как, например, снижение значения доллара в мировой экономике.
«Форумы БРИКС регулярные, и поэтому всегда добиваются определенных решений. В этот раз, конечно же, снижение рисков финансового кризиса за счёт перехода в национальные валюты, ухода от доллара США как монополии финансовой мировой системы. И в этом смысле, конечно же, БРИКС набирает обороны», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Санакоев.

Кроме этого, по его мнению, благодаря саммиту БРИКС Россия может получить дополнительные рынки сбыта своей продукции в виде тех государств-членов, которые не присоединились к западным санкциям.

В политическом смысле форум может продемонстрировать, что западные санкции изолируют не Москву, а сам Запад от всего мира, что также важно.

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#россия
#страны
#политика
#саммит
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Балицкий предрек «много интересного» в зоне СВО после разговора с Путиным
Балицкий анонсировал «много интересного» на фронте после разговора с Путиным
23 августа 2023, 17:08

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что осенью текущего года, в зоне проведения СВО будет «много интересного». Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
Глава региона пояснил, что прежде, в ходе встречи с российским лидером, президент РФ Владимир Путин заявил ему, что российская сторона в ходе ведения боевых действий еще «ничего не начинала». 

По словам Балицкого, на фронте ожидается «много интересного» уже этой осенью. Он также добавил, что беседа с главой государства внушила ему достаточно доверия. 

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#владимир путин
#президент
#всу
#вс рф
#сво
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