Зеленский назвал провокацией обмен членства в НАТО на территорию

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не намерен менять территории страны на членство в блоке НАТО. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Напомним, об обмене украинских территорий на членство в Североатлантическом альянсе впервые заявил глава офиса генсека НАТО Стиан Йенссен. Он не исключил, что Украина будет вынуждена уступить часть своих земель России, чтобы скорее завершился конфликт и страна могла вступить в блок.
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Анастасия Крестьянова