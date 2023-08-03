Зеленский назвал страны, готовые предоставить Украине гарантии безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский назвал 12 стран, которые выразили готовность подписать предоставить Киеву гарантии безопасности, среди них Норвегия, Ирландия, Румыния, Дания и другие. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Таким образом, подписать с Украиной договор о предоставлении гарантий безопасности готовы Дания, Испания, Ирландия, Португалия, Исландия, Норвегия, Нидерланды, Швеция, Бельгия, Румыния, Финляндия и Чехия.
По его словам, за вторую половину 2023 года пакет гарантий безопасности должен стать довольно конкретным.
При этом уточняется, что в рамках обязательств, страны будут предоставлять военную помощь, однако без обещания принимать непосредственное участие в конфликте.
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«На этой неделе мы начинаем работу уже над двусторонними соглашениями, и первым государством, с которым работаем, стали США», - сказал Зеленский на совещании с иностранными дипломатами.
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Элина Позднякова