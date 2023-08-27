Зеленский назвал три условия для проведения выборов на Украине в военное время

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, несмотря на запрет проведения выборов во время действия военного положения, есть возможность, что парламент внесет в законодательство соответствующие изменения, и выборы состояться. Об этом пишет РИА Новости.
«Проводить выборы по законодательству запрещено, потому что провести их сложно. Мой ответ очень прост, если наши парламентарии готовы, потому что тогда нам нужны будут изменения в законодательство, в избирательный кодекс, сделать это быстро. Если США вместе с Европой дадут финансовую поддержку. Проводить выборы в кредит я не буду, забирать деньги от оружия тоже не будут», — цитирует агентство слова украинского лидера в ходе всеукраинского телемарафона.
По его словам, еще одно условие – международные наблюдатели «должны быть в окопах, чтобы выборы были легитимными».
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