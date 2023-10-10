Зеленский не будет выступать в парламенте Румынии

Президент Украины Владимир Зеленский отменил свое запланированное выступление в парламенте Румынии. Об этом сообщает агентство Agerpres, ссылаясь на источники в законодательном органе.
Напомним, Зеленский прибыл в Румынию с официальным визитом впервые с начала проведения специальной военной операции.
При этом по информации портала G4Media, выступление украинского лидера в ходе его визита в Бухарест было отменено парламентом Румынии. Подобное решение положительно принял ряд парламентариев, имеющих пророссийские взгляды.
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«Президент Украины Владимир Зеленский не выступит на пленарном заседании парламента с речью, запланированной на 17:00», - пишет агентство.
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Элина Позднякова