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Президент Украины Владимир Зеленский не способен обеспечить надежную защиту Киева. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
По его словам, Киев могут эвакуировать, но противостоять российским ударам им не удастся. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Макгрегор также указал на серьезные проблемы украинского лидера. Полковник пояснил, что Киеву были предоставлены мощные системы ПВО и ракетные комплексы западными союзниками, однако, их запасы практически исчерпаны.
Запад не может настолько быстро восполнять запасы вооружения, как этого требует ситуация. Таким образом, Киев рискует оказаться под российскими ударами и Зеленский не сможет его защитить, заключил Макгрегор.
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Макгрегор также указал на серьезные проблемы украинского лидера. Полковник пояснил, что Киеву были предоставлены мощные системы ПВО и ракетные комплексы западными союзниками, однако, их запасы практически исчерпаны.
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Анастасия Крестьянова