Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей f-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.