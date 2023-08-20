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Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16

20 августа 2023, 15:41

Фото: istockphoto/:Maikel de Vaan

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей f-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.

Напомним, именно Рютте еще в 2016 году заявлял, что Украина не будет принята в Евросоюз. Именно в Нидерландах проводился референдум о признании Соглашения об ассоциации между ЕС и Украины. По его итогам большинство жителей твердо заявили, что не желают видеть Украину в составе Европейского Союза, передает телеграм-канал BRIEF.

Что касается истребителей, то Рютте затруднился назвать точное количество F-16, которые будут направлены на Украину. Премьер Нидерландов назвал цифру «42» применительно к общему количеству самолетов, имеющихся в наличии у страны.

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#референдум
#евросоюз
#владимир зеленский
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Захарова: Атакой на вокзал в Курске ВСУ нанесли удар по общей истории
20 августа 2023, 14:43

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

МИД России решительно осудило атаку украинского беспилотника железнодорожного вокзала в Курске. Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что подобной акцией украинские националисты нанесли удар по общей истории.
В ее комментарии, опубликованном на официальном сайте МИД, указано, что наследники гитлеровских прихвостней Бандеры и Шухевича в погоне за мнимой «незалежностью» и «самостийностью» на самом деле разрушают свою родину. Украинские националисты своей атакой на вокзал в Курске нанесли удар по нашей общей истории, по памяти героев Великой Отечественной войны. Все это делает задачу денацификации и демилитаризации Украины приоритетным направлением российской политики, заключила Захарова.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в результате атаки украинского БПЛА по железнодорожному вокзалу в Курске там возник пожар, пять человек получили легкие ранения. Также повреждены фасад и крыша здания.

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#крыша
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#удар
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Al Arabiya: Делегация ЭКОВАС покидает Нигер после провала переговоров
20 августа 2023, 14:25

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Делегация Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) планирует покинуть Нигер после неудачных переговоров с военными, захватившими власть в стране. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По информации журналистов, сформированный мятежниками после совершения военного переворота Национальный комитет спасения родины, возглавляемый командиром гвардии Абдурахманом Тчиани, отказался предоставить свободу свергнутому президенту Мохамеду Базуму и восстановить его в должности. Поскольку переговоры по урегулированию ситуации в республике не дали результата, делегация ЭКОВАС намерена покинуть Нигер.

Представители ЭКОВАС прибыли в Ниамей, столицу Нигера, накануне, 19 августа. В состав делегации вошли бывший президент Нигерии генерал Абдусалами Абубакар, а также возглавляющий ныне организацию Бола Тинубу.

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#президент
#переговоры
#Нигер
#африка
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Зеленский с первой леди прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16
20 августа 2023, 13:42

Фото: iStock/stormwatch15

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с супругой прибыл в Нидерланды для обсуждения поставок истребителей F-16. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
Вместе с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте Зеленский обсудит множество вопросов, среди которых Глобальный саммит мира. Однако главной темой беседы станут поставки Украине истребителей F-16.

Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что поставки Украине истребителей F-16 станут угрозой для всего человечества. К тому же, по словам командующего ВВС США в Европе и Африке генерала Джеймса Хекера, подготовка украинских лётчиков к управлению таким видом самолётов может занять более пяти лет. Поэтому эти поставки никак не помогут Украине, но нанесут вред всему миру.

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#нидерланды
#украина
#встреча
#поставки
#владимир зеленский
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Sabah: Переговоры России и Украины по зерновой сделке могут пройти в Стамбуле
20 августа 2023, 12:06

Фото: iStock/Orientaly

Переговоры по возобновлению зерновой сделки между Россией и Украиной могут пройти в Стамбуле. Об этом сообщает газета Sabah.
В настоящее время Турция и ООН разрабатывают проект предполагаемых переговоров.

Напомним, что зерновая сделка завершилась 18 июля. Россия отказалась от продолжения сделки, уведомив об этом Украину, Турцию и страны ООН. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что западные страны не выполняли и не собирались выполнять обещания, данные при заключении договора по зерновой сделке. Главной целью России была поставка зерна в нуждающиеся, в частности, африканские страны, а Запад забирал большую часть продукции себе.

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#турция
#россия
#украина
#зерновая сделка
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МИД РФ: Россия так и не дождалась реакции международного сообщества на убийство Дарьи Дугиной
20 августа 2023, 11:27

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Россия так и не услышала никакой реакции международных правозащитных и прочих организаций на убийство Дарьи Дугиной. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В сообщении, опубликованном в официальном телеграм-канале внешнеполитического ведомства, Захарова отмечает, что спустя ровно год после гибели Дугиной так и не удалось услышать ни слова от профильных международных организаций и правозащитных институтов по поводу ее убийства. Представитель МИД подчеркнула, что эти структуры лицемерно делят журналистов на «хороших» и «плохих».

Захарова отметила, что после расправы над Дугиной череда терактов, направленных против российских журналистов и общественников, со стороны киевского режима продолжается. Она вспомнила убийства Журавлева, Владлена Татарского, покушение на Захара Прилепина. Она в очередной раз обратила внимание международных судебных инстанций и правозащитных организаций на то, как грубо попираются права журналистов, как цинично используются против них террористические методы.

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#права
#мид
#захарова
#покушение
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Экономист Мур: Власти США расставили приоритеты в пользу Украины, а не своей страны
Мур: Власти США выделяют больше средств для помощи Украине, чем своим жителям на Гавайях
20 августа 2023, 10:18

Фото: iStock/Andrii Atanov

Власти США пообещали жителям штата Гавайи, охваченного пожарами, помощь в размере порядка 700 долларов. При этом, в недавно принятом пакете военной помощи Украине озвучена сумма в 200 млн долларов, сообщил в эфире телеканала Fox News экономист Стивен Мур.
Эксперт подчеркнул, что жители Гавайев «умоляли о деньгах», однако власти игнорировали эти запросы, полностью погрузившись в ситуацию на Украине.

«Удар стихии и люди, которые погибли, — это не результат изменения климата. Это результат фанатизма, связанного с изменением климата, из-за которого нерационально расходуются наши государственные средства», – заявил Мур.

Ранее сообщалось, что в штате бушуют пожары из-за высоких температур, сухости и урагана «Дора». Возгорание распространилось на территории до 400 гектаров. По последним данным, результате происшествия погибло 110 человек.

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#пожар
#поддержка
#украина
#финансирование
#сша
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Кеннеди-младший: Получение Украиной истребителей F-16 создаст угрозу для всего мира
20 августа 2023, 10:01

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Передача Украине истребителей F-16 станет угрозой для всего человечества. Об этом на своей странице в соцсети X написал кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший.
Он сообщил, что с точки зрения обороны, идея поставки истребителей достаточно хороша. Но если смотреть на последствия такого решения, то становится ясно, что они представляют собой угрозу для всего мира. В связи с этим, Кеннеди-младший задался вопросом: «Почему бы не провести переговоры?».

Также он добавил, что передача ВСУ истребителей F-16 не изменит ситуацию на Украине в лучшую сторону и не предотвратит коллапса, поскольку требуется много времени на подготовку пилотов. Такие самолёты сложны в использовании, необходимо иметь навыки для работы с этими машинами.

Ранее командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер сообщил, что освоение истребителей F-16 украинскими лётчиками может занять не менее пяти лет.

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#украина
#сша
#опасность
#поставки
#вооружение
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Немецкий публицист Репке: Для Киева остались только неблагоприятные исходы конфликта
20 августа 2023, 09:35

Фото: istockphoto/JARAMA

Анализ заместителя главного редактора немецкого журнала Bild показывает, что украинские власти находятся в крайне разрушительной ситуации. Для Киева остались только плохие варианты исхода конфликта, и вина за это во многом лежит на странах Запада.
Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) написал обозреватель издания Юлиан Репке. Согласно анализу, одним из вариантов развития событий может стать повторное контрнаступление ВСУ в 2024 году. Это возможно, так как для западных союзников уже очевидно отсутствие успехов в ходе текущего контрнаступления.

Однако такие действия украинских войск будут возможны только при условии продолжения западных поставок вооружений в прежнем и даже большем объеме. Самым же «ужасным» вариантом для Украины, по мнению обозревателя, может стать встречное контрнаступление, предпринятое Вооруженными Силами России. ВСУ, истощив силы и ресурсы в бесплодных атаках, просто не смогут противостоять российским войскам, заключил эксперт.

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#всу
#контрнаступление
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WSJ: Разрабатываемые Западом мирные соглашения не подходят России и Украине
20 августа 2023, 09:10

Фото: istockphoto/Alex Kochev

В настоящее время политики Запада разрабатывают различные варианты мирного урегулирования украинского конфликта, причем очевидно, что все они являются неприемлемыми как для Киева, так и для Москвы.
Об этом сообщается в материале издания The Wall Street Journal. В публикации указано, что основной целью Украины является восстановление ее территориальной целостности, что вряд ли достижимо в ближайшей перспективе, поскольку поддержка западных союзников весьма ограничена. Это обусловлено тем, что ключевые партнеры киевского режима, среди которых называются Германия и США, опасаются возникновения слишком больших «затрат и рисков». Поэтому разрабатываемые западными официальными лицами планы сделок по прекращению военных действий не соответствуют целям Украины и России, говорится в материале.

В Москве ранее неоднократно заявляли о готовности к переговорам, но в то же время отмечали, что для этого нет пока соответствующих предпосылок и условий.

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