Зеленский: Нидерланды поставят Украине 42 истребителя F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договорился с премьер-министром Нидерландов о поставке в ВСУ 42-х истребителей f-16. Он назвал достигнутую договоренность «прорывной» и заверил, что вскоре самолеты появятся в украинском небе.
Что касается истребителей, то Рютте затруднился назвать точное количество F-16, которые будут направлены на Украину. Премьер Нидерландов назвал цифру «42» применительно к общему количеству самолетов, имеющихся в наличии у страны.
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Александр Бойцов