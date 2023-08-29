Зеленский обсудил с премьер-министром Японии Кисидой гарантии безопасности

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Владимир Зеленский провёл телефонный разговор с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Об этом президент Украины сообщил в своём Telegram-канале.
Главной темой разговора была подготовка к переговорам о присоединении Украины к декларации G7 о гарантиях безопасности.
Кроме того, обсуждалась предстоящая конференция, на которой будут рассмотрены вопросы восстановления Украины. Мероприятие запланировано на начало следующего года и пройдёт в Японии.
Ранее сообщалось, что министр по делам восстановления Японии Хиромити Ватанабэ и министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подписали меморандум об оказании Японией помощи в восстановлении Украины.
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Кроме того, обсуждалась предстоящая конференция, на которой будут рассмотрены вопросы восстановления Украины. Мероприятие запланировано на начало следующего года и пройдёт в Японии.
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Анастасия Чинкова