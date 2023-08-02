Зеленский объявил об осеннем «саммите мира»

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что уже нынешней осенью может состояться «саммит мира», видео с обращением опубликовано в Telegram-канале украинского лидера.
«Работаем над тем, чтобы он (саммит) состоялся этой осенью. На саммите должно быть мировое большинство. Осень уже очень-очень скоро, но еще есть время для подготовки саммита и привлечения большинства стран мира. Это зависит от вашей активности», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что ближайшие полгода станут самыми важными для страны. Глава Украины призвал к усиленной интеграции Киева с партнерами из западных стран в целях восстановления экономики страны, а также получении вооружения, финансовой помощи и гарантий безопасности.
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