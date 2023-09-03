Зеленский объявил об отставке министра обороны Украины Резникова

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил о смене министра обороны Украины и об отставке действующего главы Минобороны Алексея Резникова. Об этом президент сообщил в своем Телеграм-канале.
Оборонное ведомство вместо него возглавит глава Фонда госимущества Рустем Умеров. По словам Зеленского, Верховная Рада хорошо знакома с этим человеком и ожидает, что парламент поддержит его кандидатуру.
Отмечается, что голосование пройдет на следующей неделе.
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Отмечается, что голосование пройдет на следующей неделе.
«Считаю, что министерство нуждается в новых подходах и других форматах взаимодействия как с военными, так и с обществом в целом», — сказал Владимир Зеленский в ходе видеообращения.
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Диана Аванесян