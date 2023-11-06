Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал помощь Киеву со стороны западных стран.
Украинский лидер в ходе интервью NBC ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ и подчеркнул, что стране через год не понадобится помощь в больших объёмах. Он уточнил, что это произойдёт благодаря уменьшению бюджетного дефицита Киева.
Зеленский также призвал союзников финансировать украинскую армию в кредит и пообещал, что в будущем страна вернёт средства.
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Зеленский также призвал союзников финансировать украинскую армию в кредит и пообещал, что в будущем страна вернёт средства.
«Я думаю, что ваша помощь будет критически важной в течение предстоящего года и это будет иметь решающее значение», - добавил президент.
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Диана Аванесян