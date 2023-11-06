Зеленский ответил на вопрос о длительности финансирования ВСУ

Израиль может допустить помилование лидеров палестинского движения ХАМАС только если они освободят всех удерживаемых ими заложников и начнут проводить военные трибуналы над участниками преступлений. Об этом заявил журналист Сеймур Херш со ссылкой на неназванного американского чиновника.