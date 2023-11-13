Зеленский пытается дозвониться до Трампа ради переговоров

Офис президента Украины пытается организовать «прямой разговор» Владимира Зеленского с экс-президентом США Дональдом Трампом, сообщает украинское издание «Страна». По данным издания, речь может идти о том, чтобы убедить Трампа поддержать помощь Украине, которую блокируют в Конгрессе США его соратники по Республиканской партии.
«На Банковой это понимают и поэтому пытаются организовать прямой разговор Трампа и Зеленского», — цитирует издание слова одного из своих источников.Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником американского президента по национальной безопасности Джейком Салливаном. В ходе беседы он попросил ускорить поставки вооружений киевскому режиму.
При этом, по словам заместителя пресс-секретаря Пентагона Сабрины Сингх, в свете ограниченного финансирования новые поставки военной помощи Украине со стороны Соединённых Штатов будут уменьшаться.
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