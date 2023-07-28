Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества

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Президент Украины подписал закон, согласно которому, празднование Рождества на Украине будет проходить 25 декабря. Об этом сообщается на сайте украинского парламента.
Отмечается, что соответствующий закон был принят Верховной Радой Украины 14 июля.
Кроме того, Раскольническая Православная церковь Украины утвердила переход на новоюлианский календарь.
Ранее, украинский лидер Владимир Зеленский выступил с инициативой о легализации каннабиса в медицинских целях. Верховная Рада поддержала законопроект в первом чтении. По словам главы государства, препараты на основе наркотического вещества поможет преодолевать украинцам психологические проблемы.
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Анастасия Крестьянова