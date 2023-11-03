Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств

Владимир Зеленский объявил в своем Telegram-канале, что подписал закон о правах и свободах лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, что считается необходимым шагом для начала переговоров о возможном вступлении Украины в Европейский союз.
Речь идет о законе № 9610, который внес изменения в действующий закон «О национальных меньшинствах (сообществах)» и был одобрен Верховной радой еще 21 сентября. По данным украинского издания «Страна.ua», главное изменение заключается в том, что данная нормативная инициатива не распространяется на русскоязычное население.
Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что переделанный законопроект, учтя рекомендации Венецианской комиссии, создает необходимые условия для соблюдения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и соответствует требованиям для получения Украиной статуса полноправного члена Европейского союза.
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Заместитель председателя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук отметила, что переделанный законопроект, учтя рекомендации Венецианской комиссии, создает необходимые условия для соблюдения прав и свобод лиц, принадлежащих к национальным меньшинствам, и соответствует требованиям для получения Украиной статуса полноправного члена Европейского союза.
«Мы выполнили еще один из критериев нашего евроинтеграционного пути. Сегодня я подписал важный закон о национальных сообществах», — подчеркнул Зеленский в видеозаявлении, опубликованном в его Telegram-канале.Тем не менее, на официальном веб-сайте Верховной рады на момент написания данного сообщения не было подтверждающей информации о подписании данного закона. Согласно сообщению, опубликованному на сайте Рады, закон был направлен на подпись Президенту Украины 26 сентября 2023 года.
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Артем Кузьмин