Зеленский подписал закон о свободах нацменьшинств

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов прибыл в Мьянму, здесь он в том числе поучаствует в открытии первого в современной истории российско-мьянманского военно-морского учения. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.