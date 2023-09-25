Зеленский подтвердил прибытие танков Abrams на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о прибытии в страну первой партии танков Abrams производства США.
«Хорошие новости от министра Умерова. "Абрамсы" уже в Украине и готовятся усилить наши бригады. Благодарен союзникам за выполнение договоренностей! Ищем новые контракты, расширяем географию поставок», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее газета New York Times со ссылкой на собственные источники в Пентагоне написала, что в субботу, 23 сентября, на Украину раньше назначенного срока прибыла первая партия американских танков Abrams, теперь они смогут участвовать в контрнаступлении. Кроме того, уже в ближайшее время Украина получит следующую партию танков, однако их число не уточняется.
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