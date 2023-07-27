Зеленский подтвердил ряд попаданий по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в результате серии взрывов по стране были зафиксированы попадания. Об этом он сказал в ходе обращения в своем Телеграм-канале.
«Есть несколько попаданий», — проинформировал украинский лидер.
Другие подробности Зеленский сообщать не стал.
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