Зеленский пообещал ответить «соседям, которые нарушают правила ЕС»

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил по телефону с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен вопросы доступа украинской агропродукции на рынок Евросоюза. Об этом говорится в телеграм-канале Зеленского.
Напомним, ранее Европейская комиссия сообщила о своем решении не продлевать ограничения на ввоз 4 наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран союза, однако обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. Отмечается, что Украина согласилась в течение 30 дней принять меры правового характера во избежание резких скачков. Киев также должен представить план действий Еврокомиссии и затронутым соседним государствам в понедельник, 18 сентября.
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Екатерина Коршунова