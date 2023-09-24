Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС «Галиция»

Агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.
На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
Первая украинская дивизия, также известная как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», была тактическим военным подразделением, сформированным из добровольцев из Украины в период Второй мировой войны, в службу на стороне нацистской Германии.
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«Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», - говорится в подписи к фотографии.
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Артем Кузьмин