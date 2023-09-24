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Зеленский поприветствовал в Канаде экс-бойца дивизии СС «Галиция»

AP: Зеленский поприветствовал в Канаде 98-летнего экс-бойца дивизии СС «Галиция»
24 сентября 2023, 04:33

Агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.
На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

«Зеленский и Трюдо приветствуют присутствующего в парламенте Ярослава Хунка, который служил в Первой украинской дивизии в ходе Второй мировой войны», - говорится в подписи к фотографии.

Первая украинская дивизия, также известная как 14-я добровольческая пехотная дивизия СС «Галиция», была тактическим военным подразделением, сформированным из добровольцев из Украины в период Второй мировой войны, в службу на стороне нацистской Германии.

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#россия
#министр
#зеленский
#лавров
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Лавров ответил на заявление Саудовской Аравии о ядерном оружии
Глава МИД Лавров: никто не хочет появления новых ядерных государств
24 сентября 2023, 04:27

Фото: сайт Кремля

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия реагирует на заявление Саудовской Аравии о потенциальном наличии ядерного оружия у Ирана как к констатации факта. Об этом передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что услышал заявление, в котором говорится, что если Иран приобретет ядерное оружие, то Саудовская Аравия также будет вынуждена рассмотреть этот вопрос. Лавров подчеркнул, что в мире нет желания видеть новые ядерные державы.

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#заявление
#иран
#ядерное оружие
#лавров
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Пресс-секретарь Белого дома попыталась выгородить Байдена и опозорилась
DM: пресс-секретарь объяснила оговорку Байдена эмоциональностью
24 сентября 2023, 03:23

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер дала необычное объяснение случаю, когда президент США Джо Байден повторил одну и ту же историю дважды в течение нескольких минут, сообщает Daily Mail.
Вопросы возникли после того, как Байден на закрытом мероприятии перед спонсорами своей кампании в Нью-Йорке почти дословно повторил свой рассказ о том, почему он решил баллотироваться на пост президента в 2020 году.

Пресс-секретарь ответила на эти вопросы, сказав, что «иногда и она сама повторяется и пересказывает какие-то истории». Она добавила, что Байден говорил «со страстью» и «от чистого сердца», так как для него этот момент был «невероятно эмоциональным».

 Жан-Пьер также подчеркнула, что он верит в свою способность помочь стране двигаться вперед и достигать наилучших результатов.
Она также отметила, что не обсуждала этот случай с президентом и не имела возможности обсудить его с ним.

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#байден
#оон
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Путин считает народ источником власти в России
Путин: источником власти в России является народ, он определяет путь ее развития
24 сентября 2023, 00:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что в России именно народ является источником власти и определяет путь развития страны, передает РИА Новости.
Это заявление было сделано им в поздравлении с 30-летием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Путин также выразил признательность ЦИК РФ за эффективное осуществление важного конституционного права граждан на выборы и быть избранными.

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#права
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#путин
#рф
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Путин назвал российскую избирательную систему одной из лучших в мире
Путин: российская избирательная система считается одной из лучших в мире
24 сентября 2023, 00:19

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отметил, что российская избирательная система, которая отмечает в этом году свое 30-летие, считается одной из лучших в мире, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что она основана на прозрачных и понятных гражданам процедурах выборов, строгом соблюдении норм избирательного законодательства, а также на защите национальных интересов и суверенитета России, обеспечивая свободное волеизъявление ее граждан.

Эти заявления были сделаны им в ходе поздравления с 30-летием Центральной избирательной комиссии Российской Федерации.

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#закон
#рф
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Пасечника избрали на должность главы ЛНР
Депутаты Народного Совета избрали Пасечника на должность главы ЛНР
23 сентября 2023, 23:56

Фото: сайт Кремля

Депутаты Народного совета Луганской Народной Республики (ЛНР) избрали Леонида Пасечника на должность главы этого региона, передает РИА Новости.
На собрании в Луганске присутствовали 49 депутатов, которые должны были проголосовать за одного из трех кандидатов на пост главы ЛНР, выдвинутых президентом России. В заседании также участвовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко отметил в своем выступлении важность текущих событий в Донбассе, подчеркнув, что эта история имеет огромное значение не только для жителей ЛНР, но и для всей России и мира в целом.

В результате голосования за кандидатуру Леонида Пасечника, он был избран главой ЛНР единогласно 49 депутатами. Согласно Конституции ЛНР, главой республики становится кандидат, получивший большее количество голосов.

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Пушилина избрали на должность главы ДНР
Дениса Пушилина назначили главой Донецкой Народной Республики
23 сентября 2023, 23:19

Фото: сайт Кремля

На пост главы Донецкой Народной Республики избран Денис Пушилин, сообщается на его официальном сайте. Сразу после анонса результатов выборов прошла инаугурация нового руководителя региона. На пост главы ДНР также претендовали депутат Госдумы Казбек Тайсаев и координатор республиканского отделения ЛДПР Андрей Крамар.
В своей речи Пушилин пообещал оправдать доверие избирателей и предпринять все необходимые шаги для возвращения мира и благополучия в регион. Он также выразил надежду на то, что Донбасс будет продолжать свои строительные и трудовые достижения, оставаясь важной частью России.

Церемонии инаугурации присутствовал первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

Также стоит отметить, что в субботу были избраны главы двух других регионов: Евгений Балицкий стал главой Запорожской области, а Владимир Сальдо возглавил Херсонскую область.

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Россия готова к переговорам по Украине, заявил Лавров
Лавров: Россия не будет рассматривать предложений по прекращению огня на Украине
23 сентября 2023, 21:20

Фото: iStock/Diy1

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что РФ готова к переговорам по Украине, но никаких предложений по прекращению огня Москва рассматривать не будет. Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Министр подчеркнул, что однажды такое предложение было рассмотрено Россией, однако «вы нас обманули».

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

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#мид рф
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Шольц выступил за строгий контроль на границах ЕС
Шольц в связи с визовым скандалом в Польше выступил за контроль на границах ЕС
23 сентября 2023, 21:04

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц не исключил ужесточения мер на внешних границах Евросоюза во избежание нелегальной миграции на фоне скандала с выдачей виз в Польше. Об этом Шольц сообщил на мероприятии Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Нюрнберге.
Шольц подчеркнул, что количество прибывающих мигрантов сильно увеличилось. Он также не исключил возможность принятия дополнительных мер на границах, в том числе и на границе с Польшей.

Шольц пояснил, что «если человек прибывает из Польши, то пусть там же проходит регистрацию и проходит процесс в связи с запросом на убежище», вместо покупки визы.

Напомним, ранее исследователь Уриэль Араужо в материале для InfoBRICS завил, что Польша провоцирует ссору с ФРГ, чтобы реализовать собственные геополитические амбиции на территории Европы.

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Лавров высказался о выступлении Зеленского на Совбезе ООН
Лавров: Зеленский на Совбезе ООН был «не в ударе»
23 сентября 2023, 20:50

Фото: iStock/LewisTsePuiLung

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский на Совбезе ООН по Украине был «не в ударе». Об этом Лавров сообщил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
«Мы же все знаем, что он скажет, зачем время тратить? У меня было тридцать три запланированных двусторонних встречи, и они были гораздо полезнее», — пояснил министр.

Напомним, неделя высокого уровня Генассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 26 сентября. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее глава МИД РФ Лавров назвал эгоизмом попытки Запада «украинизировать» повестку международных встреч, отодвигая на задний план другие мировые конфликты. По мнению политика, многие из неурегулированных региональных кризисов длятся долгие годы.

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