Зеленский попросил у США доступ к военным технологиям

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у администрации США доступ к военным технологиям. Он считает, что это поможет Киеву и Вашингтону наладить совместное производство вооружений.
«Финансовая поддержка очень важна, но прежде всего военная поддержка. Мы благодарны Соединенным Штатам, что они взяли на себя лидерство в предоставлении этой помощи. Речь идет не только о деньгах, но и о технологиях», — написал шестой президент Украины в своём Telegram.Он добавил, что ключевым вопросом для Украины является усиление противовоздушной обороны, и выразил надежду, что удастся наладить с западными странами совместное производство средств ПВО.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью немецкой газете Welt заявил, что Украина сейчас активно инвестирует в собственное производство вооружения, поскольку не может позволить себе полностью зависеть от поддержки Вашингтона. «Мы сейчас вкладываем огромные средства в собственное производство всех видов вооружений, наращиваем объемы производства и милитаризируем нашу экономику», — подчеркнул министр.
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