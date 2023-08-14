Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть ДНР. Об этом сообщили в его офисе.
Отмечается, что Зеленский заслушал доклады украинских военнослужащих об обстановке на отдельных участках. Он также обсудил с военными проблемные вопросы.
Напомним, ранее Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту».
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«Обсуждались вопросы усиления подготовки солдат, сержантов и офицеров, расширения возможностей командиров по руководству личным составом, упрощения бюрократических процедур в армии», — отметили в офисе украинского президента.
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Екатерина Коршунова