Зеленский тайно потребовал от журналистов прекратить писать о коррупции

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Главный редактор портала ZN.UA Юлия Мостова сообщила, что украинский лидер Владимир Зеленский не под запись потребовал от журналистов не поднимать тему коррупции, пока продолжаются боевые действия, передает издание New Voice.
Мостова отметила, что с таким призывом Зеленский обратился к средствам массовой информации после громкого расследования о завышенных ценах на продукты для министерства обороны. При этом украинский президент не предложил журналистам при выявлении фактов коррупции сообщать об этом властям, чтобы они приняли необходимые меры.
По словам главного редактора, Зеленский призвал молчать на эту тему.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Уточняется, что украинский лидер признал факт осуществления коррупционных деяний чиновниками, однако заверил, что они не касались иностранного финансирования.
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По словам главного редактора, Зеленский призвал молчать на эту тему.
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Екатерина Коршунова