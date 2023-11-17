Зеленский пожаловался на нехватку снарядов, которые достаются Израилю

Вооружённые силы Украины (ВСУ) ощущают серьёзную нехватку артиллерийских снарядов калибра 155 мм из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом заявил в своём видеообращении украинский президент Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, сейчас склады пусты по всему миру, а нынешних объемов поставок от западных партнеров недостаточно для удовлетворения потребностей ВСУ.
155-мм артиллерийские снаряды широко используются на восточной и южной линиях украинского фронта, однако сейчас основная их масса достаётся воюющему с палестинским движением ХАМАС Израилю.
Ранее глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС уже поставил Киеву около 300 тысяч боеприпасов.
Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.
Британское издание The Economist сообщало, что Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году. Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
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155-мм артиллерийские снаряды широко используются на восточной и южной линиях украинского фронта, однако сейчас основная их масса достаётся воюющему с палестинским движением ХАМАС Израилю.
Боррель обратил внимание, что оборонная промышленность Европы много экспортирует. Около 40% продукции поставляют в третьи страны. Он подчеркнул, что возможно, необходимо сменить курс производства в сторону приоритетного направления Украины.
Британское издание The Economist сообщало, что Соединенным Штатам Америки не удастся догнать Россию по производству снарядов даже к 2025 году. Конфликт на Украине показал Соединенным Штатам, насколько скудны их запасы оружия. В настоящий момент они всеми силами стараются нарастить выпуск снарядов «натовского» калибра 155 миллиметров.
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