Фото: iStock/Liukov
Украинский лидер Владимир Зеленский во время выступления на Генассамблее ООН представил свой мирный план, который состоит из двух пунктов. Об этом сообщает «Страна.ua».
Первый пункт плана Зеленского гласит: полный вывод всех российских войск и военных формирований, в том числе Черноморского флота РФ, с территории Украины в границах 1991 года. Второй пункт заключается в полном возврате Украине контроля над государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном, Азовском морях и в Керченском проливе.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. По мнению Шеремета, в ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями.
Депутат добавил, что ООН на текущий момент скатилась до уровня скандалов и выяснения финансовых отношений.
Читайте также:
Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского
Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет назвал выступление президента Украины Владимира Зеленского на Генассамблее ООН позором. По мнению Шеремета, в ООН предоставили площадку террористу и нацисту Зеленскому, взрощенному американскими властями.
Читайте также:
Депутат Шеремет назвал позором выступление Зеленского в ООН
Зеленский раскритиковал ООН, заявив о недостаточном давлении на Россию
Посол Украины вызван в МИД Польши в связи с заявлениями Зеленского
Екатерина Коршунова