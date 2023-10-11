Belga: Зеленский прибыл с визитом в Брюссель

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Украинский президент Владимир Зеленский прибыл с визитом в Брюссель. Там в рамках встречи министров обороны стран НАТО, открывающейся в среду, 11 октября, пройдут заседания контактной группы по поставкам вооружений на Украину, а также совещание Совета Украина - НАТО.
Также в переговорах запланировано участие главы бельгийского внешнеполитического ведомства Аджи Лябиб, министра обороны страны Людвига Дедондера и министра по сотрудничеству в целях развития Каролин Геннез.
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Александр Бойцов