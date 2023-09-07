Зеленский пригрозил ЕС арбитражем из-за украинского зерна

Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил Евросоюзу иском в международный арбитраж при продлении после 15 сентября запрета на ввоз украинского зерна. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.
«Отдельно хочу обратиться к Еврокомиссии. Если надо будет бороться за Украину и основы нашей общей Европы в арбитражах, будем бороться и в арбитражах, хотя и не хотим этого», — заявил Владимир Зеленский.
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