Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе, передает The Economist.
Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится. Украинский лидер подчеркнул, что из-за приближающихся выборов на Западе, поддерживать помощь будет трудно.
Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.
Напомним, ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей.
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Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.
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Екатерина Коршунова