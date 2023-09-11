Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Об этом Песков сообщил журналистам.