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Зеленский пригрозил ЕС проблемами с украинцами из-за сокращения помощи

11 сентября 2023, 13:40
Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сокращение помощи Киеву со стороны Запада может вызывать непредсказуемую реакцию миллионов украинских беженцев в Европе, передает The Economist.
Зеленский отметил, что украинцы «вели себя хорошо» и благодарны государствам, которые их приютили, однако если Запад будет ущемлять их, то «хорошая история» для Европы прекратится. Украинский лидер подчеркнул, что из-за приближающихся выборов на Западе, поддерживать помощь будет трудно.

Также Зеленский выразил сомнения в искренности иностранной поддержки.


Напомним, ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей.

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Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Россию по приглашению Путина
11 сентября 2023, 14:03

Фото: kremlin.ru

Лидер КНДР Ким Чен Ын, по приглашению главы РФ Владимира Путина, в ближайшие дни посетит Россию, сообщили в пресс-службе Кремля.
«По приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын в ближайшие дни посетит Российскую Федерацию с официальным визитом», - прокомментировали ситуацию в Кремле. 

Ранее в NYT сообщили, что Ким Чен Ын планирует посетить Россию в сентябре, чтобы встретиться с российским президентом Владимиром Путиным. 
По информации СМИ, предметом разговора станет тесное военное сотрудничество двух держав.

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#кндр
#владимир путин
#россия
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Подмосковный омбудсмен Фаевская: выборы прошли без нарушения гражданских прав
11 сентября 2023, 14:02

Фото: Мособлизбирком

В аппарат уполномоченного по правам человека в Подмосковье за три дня голосования поступило около 30 обращений, касающихся проведения выборов в Московской области. Однако нарушений гражданских прав в период голосования выявлено не было, сообщила региональный омбудсмен Ирина Фаевская.
«Мы приняли 27 обращений. В основном люди уточняли порядок электронного голосования, места для голосования в связи с изменением адреса нахождения избирательного участка. На каждое обращение мы реагировали, давали разъяснения. По результатам проведённой работы можем сказать, что весь избирательный процесс прошёл без нарушений гражданских прав», – сказала Фаевская ТАСС.   
Голосование на выборах в Московской области проводилось 8, 9 и 10 сентября. В регионе проходили 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу  №17 и выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах. 
 
Для жителей Подмосковья работали более 3,9 тыс участковых избирательных комиссий. Также на выборах в регионе впервые было применено дистанционное электронное голосование. 
 
По предварительным данным Мособлизбиркома, нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв, выдвинутый от «Единой России», набрал 83,68% голосов. В выборах приняли участие 60,53 % избирателей.
 
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#мособлизбирком
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#права
#омбудсмен
#подмосковье
#московская область
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ФАС проводит проверку обоснованности роста цен на топливо
11 сентября 2023, 13:46

Фото: istock / bizoo_n

Федеральная антимонопольная служба России проведет проверку мелкооптовой торговли бензином и дизельным топливом. Мелкооптовые продавцы подозреваются в дополнительных наценках, влияющие на итоговою стоимость нефтепродуктов.
Об этом рассказал заместитель главы ведомства Виталий Королев в кулуарах Восточного экономического форума корреспондентам ТАСС. Королев объяснил, что во многих регионах замечен резкий рост цен на топливо за последний месяц, многие потребители ощутили изменение цен на себе.  

Отмечается, что проверку реализации топлива с нефтебаз и итоговой цены для потребителей будут проводить территориальные органы ФАС. В случае обнаружения нарушений будут приниматься меры антимонопольного реагирования.

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#топливо
#фас
#цены
#рост
#бензин
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Песков: Против России развернута информационная война
11 сентября 2023, 13:00

Фото: Сайт Кремля

Против России объявлена информационная война, поэтому стоит не допускать безответственных провокаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РБК.
«Война есть война. Во время войны нужно в плане информации быть ответственными, не допускать безответственных провокаций информационных учитывая силу и роль информпотоков», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что против России развернута информационная война. Однако, по его словам, общество пытается разобраться и имеет для этого место для дискуссий.

Также Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место. Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике, но для них вряд ли найдется место на родине.

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#общество
#война
#песков
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В Кремле ответили на вопрос об атаках киевских беспилотников
Песков: Россия скоро сможет полностью ликвидировать угрозу беспилотников
11 сентября 2023, 12:45

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что киевский режим тяготеет к практике продолжения ударов по России, спецоперация на Украине будет продолжена, чтобы прекратить эту практику. Об этом Песков сообщил в интервью РБК.
Песков подчеркнул, что со временем Россия будет готова полностью ликвидировать угрозу в виде атаки украинских беспилотников. Пресс-секретарь президента РФ отметил, что на данный момент киевский режим не гнушается ничем в попытках нанести удары по российской территории.

Песков дополнил, что российские военные, средства ПВО и служба безопасности совершенствуют свои методы борьбы.

Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотный летательный аппарат.

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#выборы
#россия
#вэф
#заявление
#путин
#песков
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«Хеппи-энда не будет»: Владимир Зеленский прокомментировал наступление ВСУ
Владимир Зеленский исключил «счастливый конец» наступления ВСУ
11 сентября 2023, 12:41

Фото: РИА Новости / Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский в беседе с американским телеканалом CNN заявил, что счастливого конца у контрнаступления Вооруженных сил Украины не будет.
Зеленский признал, что Украина потеряли много военных, а поставки вооружения не гарантируют быстрых результатов на поле боя.

«Это не фильм со счастливым концом, у нас не будет счастливого конца, мы потеряли много людей. Счастливого конца не будет. Мы должны это признать», — подчеркнул президент Украины.
Напомним, что в начале лета Владимир Зеленский заявлял о серьезном сопротивлении в ходе наступления, но определял ситуацию, в основном, как позитивную. Под конец августа украинский лидер признал, что контратака проходит сложно. Кроме того, глава Министерства оборы России Сергей Шойгу заявлял, что Украина за три месяца не достигла никаких целей контрнаступления.

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#украина
#владимир зеленский
#сво
#всу
#вооружения
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В Кремле заявили, что врагам России вряд ли найдется здесь место
11 сентября 2023, 12:33

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для покинувших страну россиян вряд ли найдется здесь достойное место.
Он выразил уверенность, что многие россияне, покинувшие страну, рано или поздно захотят вернуться в Россию, учитывая стабильность в экономике.

«Преувеличивать количество россиян, ставших врагами страны, не нужно, но для них вряд ли найдется место на родине», - заявил Песков.

Он также отметил, что на данный момент предпосылок для возобновления мирных переговоров с украинским правительством «как не было, так и нет»

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#страны
#россияне
#песков
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Песков: Путин еще не заявлял о выдвижении своей кандидатуры на выборы президента
11 сентября 2023, 12:28

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин еще не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру, однако если выдвинет, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет. Об этом Песков сообщил журналистам.
Напомним, ранее Песков заявил, что американская газета New York Times неверно передала его слова о выборах в России в 2024 году. Он также упомянул, что всенародное голосование — это проявление демократии, о чем ранее говорил сам президент России.

Также зампред ЦИК РФ Николай Булаев сообщил, что перед выборами президента России в законодательство могут быть внесены изменения. В настоящее время идёт работа над тщательным изучением документа, а также выявляются моменты, требующие актуализации.

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Ким Чен Ын выехал в Россию на встречу с Путиным
11 сентября 2023, 12:18

Фото: РИА Новости/Александр Сафронов

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын сел на поезд в Пхеньяне и выехал в Россию, чтобы встретиться со своим коллегой владимиром Путиным в рамках ВЭФ 13 сентября. Об этом сообщает издание YTN со ссылкой на источник в правительстве.
При этом сам Путин прибыл во Владивосток, где примет участие в мероприятиях Восточного экономического форума.

Ранее издание Bloomberg сообщало, что встреча президента РФ Владимира Путина с лидером КНДР Ким Чен Ыном может пройти 13 сентября. Уточнялось, что Ким Чен Ын отправится в Россию из Пхеньяна, скорее всего, на бронепоезде. Поезд прибудет во Владивосток, где и пройдет встреча с президентом России. 

В последний раз Ким Чен Ын посещал Россию в 2019 году. Северокорейский лидер прибыл на станцию Хасан, после чего поехал во Владивосток.

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Достижения.рф