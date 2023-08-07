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Зеленский пригрозил России уничтожением флота

Зеленский: Если Россия продолжит блокировать зерновой корридо в Черном море – Украина будет защищаться
07 августа 2023, 18:28

Фото: iStock/Bborriss

У России не останется кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью для Nacion.

«После блокировки зернового коридора... Украине приходится искать обходные пути. Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя... Украина будет защищаться. ... РФ должна понять, что... если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Ранее российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.

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#владимир зеленский
#зерновая сделка
#украина
#флот
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Лидеры 23 стран пожелали вступить в БРИКС
Глава МИД ЮАР заявил, что 23 страны официально пожелали вступить в БРИКС
07 августа 2023, 18:51

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Лидеры 23 стран официально выразили заинтересованность во вступлении в БРИКС, заявила глава МИД ЮАР Наледи Пандор в ходе пресс-брифинга.
«Мы получили официальные выражения заинтересованности от лидеров 23 стран о вступлении в БРИКС, и еще больше неофициальных запросов о возможностях членства в БРИКС», - прокомментировала ситуацию Пандор.  

В числе этих стран: Алжир, Аргентина, Бангладеш, Бахрейн, Белоруссия, Боливия, Куба, Египет, Эфиопия, Гондурас, Индонезия, Иран, Казахстан, Кувейт, Марокко, Нигерия, Палестина, Саудовская Аравия, Сенегал, Таиланд, Объединенные Арабские Эмираты, Венесуэла и Вьетнам.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что БРИКС может сыграть стабилизирующую роль в международных отношениях. Он также отметил, что БРИКС отводит координирующую роль ООН, не вмешивается во внутренние дела суверенных государств, а также с пониманием относится к решениям своих союзников.

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#африка
#саммит
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Более половины членов подмосковных УИК приняли участие в обучающих семинарах
07 августа 2023, 18:51

Фото: Мособлизбирком

Мособлизбирком в преддверии Единого дня голосования провёл очередное обучение с членами УИК. Об этом говорится в Telegram-канале комиссии.
Участникам семинара подробно рассказали о работе с интерактивным рабочим блокнотом, разобрали на практике техники контроля собственных эмоций. 
«Очень интересный формат обучения. Раньше не было заданий по взаимодействию с людьми. Будем стараться применять на практике механизмы, которые предложили спикеры. Интерактивный рабочий блокнот нам уже знаком. Это тоже очень удобно, особенно когда ты новичок», – поделилась зампред УИК №1014 города Коломны Кира Евсеева.
На этот раз участниками семинара стали члены участковых избирательных комиссий городских округов Воскресенск, Егорьевск, Зарайск, Коломна, Луховицы и Серебряные Пруды.
 Участие в обучении приняли уже более половины членов УИК Подмосковья. В ближайшее время планируется ещё пять подобных семинаров более чем для 1,5 тыс участников.
 
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.

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#выборы
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#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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МИД Китая озвучил свою позицию по Украине
Ван И: Китай будет занимать беспристрастную позицию по Украине
07 августа 2023, 18:36

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

КНР будет занимать беспристрастную позицию по конфликту на Украине. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
Ван И указал на то, что Китай будет озвучивать свое объективное мнение и продолжать продвигать мирные переговоры.  

Глава китайского го внешнеполитического ведомства отметил, что относительно украинского кризиса, КНР занимает независимую позицию и справедливую. По его словам, сторонам конфликта необходимо пойти на дипломатическое урегулирование кризиса.  

Он также отметил, что Пекин прилагает все усилия для политического решения вопроса по Украине.  

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#китай
#кризис
#лавров
#переговоры
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Слуцкий: вмешательство и военная интервенция в Нигер приведет к большой африканской войне
07 августа 2023, 17:32

Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Председатель ЛДПР и глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что военная интервенция в Нигер и попытки возвращения к власти Мохамеда Базумы с помощью внешних сил могут привести к большой африканской войне. Об этом он сообщил в рамках внеочередной конференции Донецкого, Луганского, Запорожского и Херсонского региональных отделений ЛДПР.
«В Нигере необходимо продолжать искать пути дипломатической развязки кризиса и возвращения в правовое русло», — заявил Слуцкий.

Он также отметил, что РФ не поддерживает насильственную смену власти и перевороты.

Напомним, ранее ЭКОВАС потребовал восстановления власти президента Мохамеда Базума в Нигере в течение недели. Глава комиссии сообщества, Омар Алье Туре, предупредил о возможности использования военной силы для восстановления устоявшегося порядка. Западные источники утверждают о наличии разработанного плана военного вмешательства в дела Нигера.

Мятежники, которые захватили власть в Нигере, заявили, что два центральноафриканских государства начали предварительную переброску сил для военной операции против Нигера.

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#власть
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#операции
#рф
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РФ выразила посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
МИД выразил посольству Японии протест из-за «Форума народов ПостРоссии»*
07 августа 2023, 17:13

Фото: iStock/iDymax

Россия заявила посольству Японии в Москве решительный протест в связи с проведением в Токио встречи «Форума свободных народов постРоссии»*. Соответствующая информация размещена на сайте внешнеполитического российского ведомства.
Протест был заявлен российской стороной 7 августа.

Отмечается, что причиной протеста стало то, что «Форум свободных народов постРоссии» признан на территории России нежелательной организацией, а ее участники внесены в перечень террористов и экстремистов. Также, в российском ведомстве отметили, что Японии не следует продолжать провокации, так как Россия будет вправе ответить на подобные действия государства. 

Власти Японии предоставили площадку для встречи в Токио участникам Форума, российский МИД расценил такие действия, как провокацию.

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#россия
#форум
#мид
#рф
#япония
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Украина призвала Германию передать дальнобойные ракеты
Советник командования Воздушных сил ВСУ Игнат призвал Германию передать Украине Taurus
07 августа 2023, 16:50

Фото: iStock/3D_generator

Советник командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат призвал Германию передать Украине немецкие дальнобойные крылатые ракеты Taurus, в эфире телемарафона.
Он заявил, что Киеву хотелось бы увидеть наряду со Storm Shadow и Scalp немецкие ракеты дальнего радиуса действия.

Игнат также отметил, что в настоящее время, вопрос поставок немецких ракет на Украину рассматривается, в связи с чем, он выразил надежду на положительный исход дискуссий. По словам советника командования ВСУ, подобное вооружение показало свою эффективность в ходе ударов силами украинских формирований по складам российского оружия и мостам. 

Игнат также указал на необходимость большого количества дальнобойных ракет. 

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#поставки
#нато
#всу
#ракеты
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Названы цели Турции в сотрудничестве с РФ для решения украинского конфликта
Политолог Ибрагимов: Турция намерена провести переговоры с Россией для укрепления влияния
07 августа 2023, 16:43

Фото: istockphoto.com/MarianVejcik

Политолог, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Фархад Ибрагимов предположил, что Турция заинтересована в переговорах с Россией по поводу решения украинского конфликта и обсуждения плана действий после провала зерновой сделки, поскольку ей важно укрепить своё влияние в качестве «мирового регулятора».
«Изначально этот договор был полезен для всех сторон, в том числе и для России. Но со временем он деградировал, а Турция не смогла предложить новый план, который позволил бы сохранить соглашение», — отметил в беседе с «Вечерней Москвой» Ибрагимов.

Он также добавил, что во время переговоров лидеров двух стран ключевым может стать вопрос о «новой дорожной карте», которая будет включать в себя обновленные вопросы касательно зерновой сделки. По мнению эксперта, российский лидер Владимир Путин может рассмотреть все предложения своего турецкого коллеги, однако Россия будет руководствоваться в этих вопросах только своими национальными интересами и безопасностью своих граждан.

А журналист-международник, кандидат исторических наук Сергей Латышев так прокомментировал отношения Турции и России.

«Перед самым расторжением сделки, о чём Анкару Москва, безусловно, предупредила, турки направили на Украину свои суда, вероятно, чтобы Киев использовал их в качестве прикрытия и заложников — в надежде отвратить русские удары», — приводит «Царьград» слова Латышева.

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#украина
#россия
#турция
#политика
#зерновая сделка
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Макрона не пригласили на саммит БРИКС
МИД ЮАР: Макрон не приглашен на саммит БРИКС
07 августа 2023, 16:23

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава МИД ЮАР Пандор сообщила, что президента Франции Макрона не пригласили на саммит БРИКС.
Прежде, французский лидер обратился с просьбой принять участие в саммите БРИКС к главе ЮАР Рамафосу. Конкретного ответа, Макрону предоставлено не было.  

Глава внешнеполитического ведомства ЮАР заявила, что президент Франции не приглашен на грядущий саммит БРИКС.  

Желание принять участие в саммите объединения прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что президенту Франции Макрону нечего предложить БРИКС. Она также отметила, что ему не направлялось приглашение на участие в мероприятии. 

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#мид
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#мид рф
#лидер
#юар
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Сенатор Цеков: слушать заявления Зеленского нужно, но верить им нельзя
07 августа 2023, 16:09

Фото: РИА Новости/Совет Федерации РФ

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Киев не желает переносить конфликт на территорию РФ — полная ложь. Об этом сообщают «Известия».
«Киев и своими действиями подтверждает, что он уже перенес вооруженный конфликт на территорию России, атакуя Белгородскую, Курскую, Брянскую области, атакуя Москву, ДНР и ЛНР», — подчеркнул сенатор.

По словам Цекова, заявление Зеленского связано с провалом контрнаступления ВСУ. 

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что перенос конфликта на территорию России никогда не входило в цели Киева.

Напомним, Министерство обороны России сообщило, что за последние трое суток продвижение российских войск на Купянском направлении составило 11 километров по фронту и более 3 километров в глубину обороны противника.

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