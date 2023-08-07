Зеленский пригрозил России уничтожением флота

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У России не останется кораблей, если она продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью для Nacion.
«После блокировки зернового коридора... Украине приходится искать обходные пути. Если Россия продолжит доминировать в Черном море, стреляя... Украина будет защищаться. ... РФ должна понять, что... если она продолжит в том же духе, у нее не останется ни одного корабля к концу конфликта», - прокомментировал ситуацию Зеленский.Ранее российский лидер Владимир Путин, в телефонном разговоре с главой Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, заявил, что продление зерновой сделки потеряло смысл без реализации российских договоренностей.
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Евгения Парфентьева