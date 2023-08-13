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Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа

13 августа 2023, 23:55

Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом шестой президент Украины сказал в своём очередном видеообращении к гражданам страны.

Зеленский заявил, что украинские войска ежедневно отвечают на действия ВС РФ в ходе спецоперации, и привел в пример в том числе «очень красноречивое задымление на Крымском мосту» (цитата по РИА Новости).

Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды.

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#украина
#крымский мост
#владимир зеленский
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Цукерберг заявил, что больше не верит в реальность боя с Маском
14 августа 2023, 00:14

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Сооснователь компании Meta* больше не верит в серьёзность намерений бизнесменна Илона Маска провести с ним бойцовский поединок. Об этом Цукерберг сообщил в принадлежащем Meta* сервисе микроблогов Threads.
«Я думаю, мы все можем согласиться с тем, что Илон несерьезен и пора двигаться дальше», — написал Марк Цукерберг.

Бизнесмен отметил, что Маску уже предлагали конкретную дату поединка — 26 августа, однако в ответ основатель Tesla заявил, что перед боем ему нужна операция, а потом потребовал «тренировочного раунда на заднем дворе». Цукерберга.

Ранее Цукерберг принял вызов Маска выяснить отношения в октагоне. Тот вызвал главу Meta* после того, как в интернете распространилась информация о том, что компания намеревается запустить приложение — конкурент X (ранее Twitter), которым владеет Маск.

Бизнесмены договорились сразиться на спортивной арене в Лас-Вегасе. Мать владельца компаний Tesla и SpaceX Мэй Маск сообщала, что бой был отменен. Однако президент UFC Дэйна Уайт считает, что бой в любом случае состоится и соберет рекордную зрительскую аудиторию.

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*признана в РФ экстремистской организацией, деятельность которой запрещена по всей стране

#социальные сети
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Макгрегор: Вашингтон был шокирован проведением учений России и Китая у берегов США
Макгрегор: Байдена удивили ответные военные учения России и Китая у берегов Аляски
13 августа 2023, 21:56

Фото: РИА Новости/Виталий Аньков

Вашингтон был удивлён проведением учений ВМФ России и Китая у берегов Аляски. Об этом на своём YouTube-канале рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
Он напомнил, что Россия уже несколько раз предупреждала НАТО о том, что проведение учений военного флота в Балтийском море, в непосредственной близости к российскому берегу может иметь негативные последствия. Аналогичная ситуация возникала и у берегов Китая. США игнорировали все эти просьбы. Теперь они сами столкнулись с такой проблемой.
 
Полковник рассказал, что проведение совместных учений России и Китая у берегов Аляски вызвало удивление у американских властей.
 
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#россия
#китай
#сша
#вмф
#учения
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Западные политики начали говорить о подготовке второго контрнаступления ВСУ в 2024 году
13 августа 2023, 21:38

Фото: iStock/undefined undefined

Западные политики думают о подготовке Киева к возможному контрнаступлению весной 2024 года. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.
Политики из США и других стран Запада надеялись на то, что контрнаступление ВСУ поможет убедить Россию в выведении из Украины своих военных и заключению мирного договора. Однако теперь, когда украинская армия потеряла огромное количество военных и боевой техники, такая перспектива отпадает.

В связи с этим, на Западе начались разговоры о попытке организации второго контрнаступления, которое будет преследовать те же цели.

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#всу
#контрнаступление
#сша
#европа
#россия
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Польша собирается прикрыть Брестские ворота американскими танками и вертолетами
13 августа 2023, 19:43

Фото: istockphoto/KuntalSaha

Глава министерства обороны Польши Мариуш Блащак рассчитывает на серьезные поставки в страну американской военнойц техники и вооружений. С их помощью будет укреплена оборона на восточном фланге.
По словам министра национальной обороны, на следующей неделе ожидается решение Конгресса США по польскому запросу относительно поставок партии вертолетов Apache. Как сказал Блащак, эти вертолеты вместе с американскими танками Abrams сформируют заслон, который закроет Брестские ворота и создаст там непреодолимую преграду. Также он добавил, что вооружения на восточной границе включают в себя южнокорейские танки K2 Black Panther, боевые самолеты FA-50 и РСЗО HIMARS, передает «ИнтерФакс».

Брестские ворота — это термин, которым обозначают участок местности около города Брест в польско-белорусском приграничье, полоса земли шириной около 80 километров между реками Нарев и Буг.

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#сша
#самолёты
#вертолёты
#танки
#участок
#вооружения
#польша
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Гладков: Причиной взрыва в доме в Белгороде была атака БПЛА
13 августа 2023, 19:13

Фото: istockphoto/Standart

На 10-м этаже жилого дома по улице Есенина в Белгороде произошел взрыв. Поврежден фасад здания, как минимум две квартиры и два автомобиля.
Как сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, по предварительной информации причиной взрыва стала атака БПЛА. К счастью, обошлось без пострадавших. С 7-го по 13-й этаж поврежденного здания обрушилась фасадная плитка, сообщает телеграм-канал Mash. Также во многих квартирах разбиты окна, повреждены кондиционеры. ПОвреждения получили около 15-ти автомобилей, припаркованных около дома. Городские власти обещали жителям помочь с ремонтом и восстановлением пострадавшего имущества.

Днем глава региона сообщил о попытках двух террористических атак с помощью беспилотников. Российскими системами ПВО были с разницей в два часа обнаружены и уничтожены два БПЛА над территорией Белгородской области.

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#беспилотник
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#кондиционеры
#дома
#Вячеслав Гладков
#всу
#атака
#пво
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Wall Street Journal: Запад надеялся контрнаступлением ВСУ склонить Россию к переговорам
13 августа 2023, 18:56

Фото: istockphoto/zabelin

Лидеры западных стран полагали, что успешное летнее контрнаступление ВСУ вынудит Москву пойти на переговоры, причем на невыгодных для России условиях. Однако этим планам не суждено было сбыться.
Об этом пишет издание Wall Street Journal. В публикации сказано, что американские и другие западные чиновники надеялись, что действия украинских войск смогут нанести российским Вооруженным Силам значительный урон и это заставит президента России Владимира Путина уже предстоящей зимой сесть за стол переговоров, чтобы прийти к какому-то урегулированию конфликта.

Авторы материала отмечают, что теперь подобное развитие событий вряд ли возможно. В украинских СМИ начали писать, что вина за провал контрнаступления лежит на инструкторах и руководстве Североатлантического альянса. В НАТО, напротив, утверждают, что причины военных неудач кроются во внутренних проблемах ВСУ. Запад уже начинает подумывать о новом наступлении весной 2024 года. Пока же украинские части несут тяжелые потери во время бесплодных атак, а российские военные сами наступают в Харьковской области.

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#военные
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#нато
#всу
#запад
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Times: Трамп считает свои шансы на победу в президентских выборах близкими к 100%
13 августа 2023, 17:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что считает свои шансы на победу над действующим американским лидером Джозефом Байденом в борьбе за президентское кресло близкими к 100 процентам. Об этом он сказал, отвечая на вопрос репортера The Times.
Трамп также заметил, что не видит среди республиканцев никого, кто мог бы составить ему достойную конкуренцию на намеченном на январь 2024 года праймеризе. Когда его спросили, не рано ли он списывает со счетов своего однопартийца Рона Десантиса, бывший президент ответил, что тот также не является для него соперником.

Выборы президента Соединенных Штатов намечены на ноябрь 2024 года. Трамп в 2022 году заявил, что вступит в борьбу за президентское кресло. Байден также заявил, что намерен баллотироваться на второй срок, так как ему нужно «завершить начатое». В случае, если ему удастся переизбраться, то в начале нового срока ему будет уже 82 года.

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#выборы
#президент
#байден
#трамп
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Шольц призывает к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине
13 августа 2023, 16:57

Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев

Для завершения конфликта на Украине необходимы дипломатические усилия. С таким заявлением в интервью телеканалу ZDF выступил канцлер Германии Олаф Шольц.
Он сообщил, что прошедшие в Саудовской Аравии 5-6 августа переговоры стали первым шагом к решению проблемы. Напомним, что Россия, непосредственная участница конфликта, не была приглашена на эту встречу.

Шольц заявил, что продолжение такой формы переговоров позволит убедить Россию вывести из Украины войска и сделать первый шаг навстречу мирному решению конфликта. В частности, этому поспособствует присутствие на встрече Китая, который сотрудничает с Россией, а значит может оказывать на неё влияние.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал своё мнение по поводу переговоров в Саудовской Аравии. По его словам, обсуждение конфликта между Россией и Украиной без участия одной из сторон – это абсурд и нонсенс.

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#германия
#украина
#конфликт
#сво
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Лекорню: Франция выполнила план по обучению украинских солдат
13 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Франция продолжит обучение украинских военных, несмотря на то что уже выполнила поставленную на этот год цель. Об этом заявил французский министр вооружённых сил Себастьен Лекорню в интервью газете Var-Martin.
По его словам, Украине необходимо пополнение состава военных для проведения контрнаступления, поэтому Франция продолжит их обучение.

В августе Франция подготовила уже 6 тысяч солдат, направленных на обучение в Польшу и Францию.

Кроме того, Лекорню указал на продолжение поставок военного снаряжения и боевой техники ВСУ.

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#франция
#украина
#солдаты
#обучение
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