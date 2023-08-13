Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаки Крымского моста 12 августа

Владимир Зеленский признал ответственность Киева за попытку атаковать Крымский мост 12 августа. Об этом шестой президент Украины сказал в своём очередном видеообращении к гражданам страны.
Ранее сообщалось, что российскими средствами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты в районе Крымского моста. Саму переправу через Керченский пролив закрывали дважды.
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