Зеленский признал провал контрнаступления ВСУ

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что «хэппи-энда» у контрнаступления ВСУ не будет – это, фактически, признание провала, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
Ранее Зеленский заявил, что контрнаступление ВСУ не кончится «хэппи-эндом», так как украинские войска потеряли много людей.
По словам эксперта, провал контрнаступления был понятен большинству западных аналитиков еще в самом его начале, однако, украинская сторона продолжала безуспешные попытки идти на оборонительные укрепления ВС РФ.
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«Это ошеломительно, что он признает, что они проиграли. Это должно было бы быть в заголовках. Теперь он винит во всем Запад», - прокомментировал ситуацию Зеленский.
«Спасибо, капитан очевидность», - заключил о заявлении Зеленского Джонсон.
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Евгения Парфентьева