Президент Украины Владимир Зеленский признан «мечтателем года» по версии американской газеты Politico. Издание ежегодно публикует список 28 самых влиятельных европейских политиков.
В нем есть три раздела: «Деятели» (люди с реальной властью), «Мечтатели» (люди с идеями, вызывающими споры) и «Разрушители» (политики, способные изменить ход игры).
В номинации «Деятели» первое место заняла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, второе — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а третье — президент Франции Эммануэль Макрон.
В категории «Разрушители» первое место досталось главе Банка России Эльвире Набиуллиной, второе — каталонскому журналисту Карлесу Пучдемону и третье — премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.
Politico объясняет, что список основан на опыте редакции, прогнозах и предположениях. Рейтинг дает представление о том, кто, сможет теоретически формировать политику в предстоящий год.
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В номинации «Деятели» первое место заняла председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, второе — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а третье — президент Франции Эммануэль Макрон.
Politico объясняет, что список основан на опыте редакции, прогнозах и предположениях. Рейтинг дает представление о том, кто, сможет теоретически формировать политику в предстоящий год.
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Артем Путинцев