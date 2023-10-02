Зеленский призвал ЕС не затягивать с очередным пакетом санкций против России

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Президент Украины Владимир Зеленский считает, что пауза по санкциям против России затянулась. С таким заявлением он выступил на встрече с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Киеве.
«Санкционного давления на Россию очевидно мало, уважаемые партнеры. Это видно прежде всего по росту количества ударных дронов и авиаударов российских террористов. Нужно больше совместной работы против любых форм и схем обхода Россией санкций», - заявил Зеленский.
Он также призвал Евросоюз начать работу по очередному пакету антироссийских санкций. По словам украинского лидера, паузы между санкционными пакетами только увеличивают время для российской агрессии, подчеркнув, что пауза после последнего принятого пакета очень сильно затянулась.
Напомним, в Киеве состоялось неформальное собрание Совета МИД государств ЕС под руководством главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля.
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Элина Позднякова