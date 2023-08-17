Зеленский продлил действие военного положения на Украине

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы о продлении военного положения и мобилизации. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.
Ранее сообщалось, что многие украинцы планируют покинуть страну до совершеннолетия, чтобы избежать мобилизации. По информации издания El Pais, мужчины призывного возраста и молодые люди, не достигшие совершеннолетия, не хотят служить и намерены покинуть страну до получения повестки.
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