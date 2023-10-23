Зеленский произвёл серьезные изменения в руководстве СБУ

Фото: Сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский произвёл перестановки в руководстве Службы безопасности Украины (СБУ), соответствующий указ опубликован на официальном сайте президента.
Зеленский уволил с поста зампреда СБУ Анатолия Сандурского.
В то же время, на место начальника управления СБУ в Винницкой области Зеленский поставил бывшего начальника управления СБУ на подконтрольных Киеву территориях в ЛНР и ДНР Владимира Петриченко.
Тамару Пашковску президент назначил на пост начальника управления СБУ по работе с личным составом.
Андрея Подалку Зеленский сделал главой департамента хозяйственного обеспечения.
Напомним, одной из самых громких новостей с Украины на прошлой неделе стало заявление депутата Верховной Рады Инна Совсун о том, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.
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В то же время, на место начальника управления СБУ в Винницкой области Зеленский поставил бывшего начальника управления СБУ на подконтрольных Киеву территориях в ЛНР и ДНР Владимира Петриченко.
Андрея Подалку Зеленский сделал главой департамента хозяйственного обеспечения.
Напомним, одной из самых громких новостей с Украины на прошлой неделе стало заявление депутата Верховной Рады Инна Совсун о том, что министерство обороны и министерство юстиции Украины поддержали законопроект о легализации в стране однополых браков. По словам депутата, негативные выводы этих министерств, которые были сделаны ранее, блокировали продвижение законопроекта в парламенте.
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Евгения Парфентьева