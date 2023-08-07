Зеленский прокомментировал планы о продолжении конфликта на территории РФ

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Перенос конфликта на территорию России никогда не входило в цели Киева, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью изданию Nacion.
«Украина не желает продолжать войну на территории России, это никогда не было ее целью», - прокомментировал ситуацию Зеленский.Ранее советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Киев не приемлет «немедленных прекращений огня». Он также оценил вероятность проведения переговоров с Россией и подчеркнул, что речи о дипломатическом урегулировании конфликта в настоящее время быть не может.
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Евгения Парфентьева