Зеленский прокомментировал слова Йенсена об условиях вступления Украины в НАТО

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Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министром Дании Метте Фредериксен прокомментировал заявления НАТО о вступлении Украины в альянс только после уступок части территорий России. Его слова передаёт издание «РБК Украина».
Ранее глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен заявлял, Украина сможет вступить в альянс только если уступит часть территорий России. Впоследствии он опроверг своё заявление. Но обозреватель издания Advance Д. Марьянович уверен, что эти слова были сказаны не случайно. По его мнению, это было предупреждение, за которым последует склонение Украины к проведению мирных переговоров. Страны НАТО разочаровались в безуспешном контрнаступлении ВСУ, поэтому больше не видят положительных исходов сложившейся ситуации.
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Анастасия Чинкова