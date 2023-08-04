Зеленский провел напряженную встречу с командующими ВСУ

Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе заседания ставки главнокомандующего, обсуждались развитие военно-промышленного комплекса, применение высокоточного оружия и зерновой коридор. Об этом он написал в своем телеграмм-канале.
Он назвал прошедшее совещание напряженным и отметил, что кроме стратегических вопросов о применении в ходе ведения боевых действий высокоточного оружия и развития ВПК, обсуждался вопрос зернового коридора.
По словам украинского лидера, результаты переговоров, озвучивать в настоящее время не следует. Однако отметил, что они удовлетворительные. Зеленский сообщил, что принято решение об упрощении работы оборонных предприятий. Они будут заниматься вооружением, а документация отойдет на второй план.
Президент Украины также заслушал доклады командующих ВСУ об обстановке на фронте.
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По словам украинского лидера, результаты переговоров, озвучивать в настоящее время не следует. Однако отметил, что они удовлетворительные. Зеленский сообщил, что принято решение об упрощении работы оборонных предприятий. Они будут заниматься вооружением, а документация отойдет на второй план.
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Анастасия Крестьянова