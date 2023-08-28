Зеленский раскрыл, в каком формате США предоставят гарантии безопасности Украине

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Вашингтон предоставит Киеву гарантии по израильской модели, заявил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью журналистке Наталье Мосейчук.
«С Соединенными Штатами у нас наверняка будет именно такая модель, израильская, та, где есть и оружие, и тренировки, и финансы, и тому подобное», - прокомментировал ситуацию президент.
Украинский лидер также отметил, что гарантии не будут потеряны даже если Джо Байден не одержит победу в предстоящих выборах, поскольку подобными решениями в США занимается не президент, а Конгресс.
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