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Зеленский рассказал о будущем Украины без Коломойского и других олигархов

03 сентября 2023, 01:16

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом видеообращении к гражданам страны рассказал о том, какое будущее ожидает Украину после ареста олигарха и бывшего днепропетровского губернатора Игоря Коломойского. Накануне суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца по обвинению в мошенничестве и легализации преступно добытых средств.
«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — рассказал украинский лидер.

Он также поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) и других правоохранителей за то, что они доводят до результата каждое из дел, открытых в отношении украинских олигархов.


Ранее стало известно, что Шевченковский суд Киева принял решение заключить Коломойского под стражу сроком на 60 дней — до 31 октября, оставив бизнесмену возможность внесения залога в размере 509 млн гривен, или почти $14 млн. Адвокат Коломойского заявил, что его подзащитный не будет вносить залог, он намерен обжаловать решение суда.

Ранее следователи СБУ установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#украина
#бизнес
#владимир зеленский
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Пашинян заявил, что Россия отдаляется от Южного Кавказа
03 сентября 2023, 00:51

Фото: сайт Кремля

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Российская Федерация, предпринимая или не предпринимая какие-либо действия на Южном Кавказе, тем самым отдаляется от региона. Об этом он рассказал в интервью итальянской газете La Repubblica.
«Мы видим, что Россия сама уходит из региона в силу тех шагов, которые она предпринимает или не предпринимает <...> однажды мы просто проснемся и увидим, что России здесь нет», — сказал премьер-министр (цитата по Armenpress).

Пашинян вновь отметил, что российские миротворцы не контролируют Лачинский коридор, хотя должны это делать согласно договоренностям, достигнутым в 2020 году между Москвой, Баку и Ереваном. Единственная дорога из Нагорного Карабаха в Армению остается перекрытой. Азербайджан установил контрольно-пропускной пункт около моста и запретил доставку в Нагорный Карабах любых гуманитарных грузов. Несмотря на то, что ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев во время переговоров в Брюсселе договорились активизировать решение вопросов, связанных с Нагорным Карабахом, ситуация остается сложной.

«Причин может быть две: либо Российская Федерация не может, либо не желает сохранять контроль над Лачинским коридором. И то, и другое, на наш взгляд, проблематично», — подчеркнул глава правительства Армении.
Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения признает целостность Азербайджана и ждет того же от Баку. он считает, что мир между двумя странами возможен, если Армения будет признана в рамках существовавшей в советские годы Армянской ССР, куда не входил Нагорный Карабах.

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#армения
#россия
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В ДНР прошёл первый день выборов губернатора Московской области
02 сентября 2023, 23:25

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье

В Донецкой Народной Республике первый день отработали экстерриториальные избирательные участки, на которых проходили выборы губернатора Московской области. Туда пришли те жители Подмосковья, которые сейчас находятся на Донбассе в командировках. Впереди — ещё три дня голосования.
Сейчас в ДНР в командировках находятся десятки специалистов — жителей Московской области. Среди них врачи, учителя, волонтеры, строители, чиновники и, разумеется, военнослужащие. Все они пришли на избирательные участки в Мариуполе, Новоазовке, Бердянске, Макеевке, Токмаке и других населённых пунктах республики, чтобы выполнить свой гражданский долг.

«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я вот все-таки привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. <...> я с удовольствием воспользовался такой возможностью», — рассказал журналистам телеканала «360» замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, также находящийся в ДНР в командировке.

Желающих проголосовать оказалось так много, что уже через десять минут после открытия в 8 утра на участках образовались очереди. Тем не менее, несмотря на это, первый день голосования прошёл в штатном режиме, причём все отметили хорошую организацию работы.

«На участке есть все самое необходимое, это урны, ширмы, стол. Также есть информационный стенд, на котором все наши кандидаты для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться», — рассказал председатель УИК Филипп Чернов.

Впереди у жителей Подмосковья, оказавшихся сейчас в ДНР по призванию или долгу службы — ещё три дня голосования.

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#выборы
#московская область
#днр
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SHOT: Жену актёра Янина обманули мошенники, сообщившие ей о смерти мужа
02 сентября 2023, 23:11

Фото: iStock/Chainarong_Prasertthai

Жену актёра Алексея Янина, сообщения о смерти которого появились в СМИ накануне, обманули мошенники, представившиеся сотрудниками НИИ им. Склифосовского. Об этом сама Дарья Клюшникова сообщила журналистам, пишет Telegram-канал SHOT.
По информации SHOT, Дарье позвонила девушка, представившаяся старшей медсестрой «Склифа», которая сообщила, что Алексей якобы скончался. Эту трагическую информацию Клюшникова передала родственникам мужа и в театр, выпустивший пресс-релиз о смерти актёра.

Однако когда после обеда женщина позвонила в больницу, чтобы узнать, почему родным долго не отдают тело для похорон, выяснилось, что Алексей жив. После этого Дарья поехала в НИИ, где лично убедилась в этом.

В результате сама Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа, написав в социальных сетях, что 40-летний актёр «находится в коме, но он жив».

Напомним, что Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями.

На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

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#актёр
#мошенники
#женщины
#смерть
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Пискарёв назвал слова председателя ЕС о выборах в новых регионах России вмешательством в дела РФ
Председатель Комиссии ГД Пискарёв: Слова Стано о выборах в России – это вмешательство в дела РФ
02 сентября 2023, 18:19

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

Слова представителя внешнеполитического ведомства ЕС Петера Стано о выборах в новых регионах России являются вмешательством во внутренние дела государства и давление на его граждан. С таким заявлением выступил в Telegram-канале Комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России её председатель Василий Пискарёв.
Ранее Стано заявил, что за проведение выборов в новых регионах России их организаторы будут привлечены к ответственности, поскольку такие действия властей нарушают международное право.

Однако Пискарёв заявил, что выборы пройдут на всей территории России в соответствии с законодательством Российской Федерации. А заявление Стано является ни чем иным, как вмешательством в дела иного государства. 

Кроме того, председатель Комиссии Госдумы призвал привлечь в ответственности не российских властей, а тех представителей стран НАТО, которые снабжают Украину вооружением. Поскольку именно этим оружием ВСУ ежедневно обстреливают территории, которые пытается «защитить» Петер Стано. 

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#выборы
#россия
#госдума
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Президент Киргизии Жапаров объявил, что обладает даром предвидеть будущее
02 сентября 2023, 17:05

Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров сообщил, что оладает даром всегда предвидеть будущее. Такое неоднозначное заявление лидер соседней страны сделал, когда говорил о создании президентского лицея «Акылман» в Чолпон-Ате.
Он назвал основание этого лицея фундаментом для построения будущего. Жапаров отметил, что только таким образом можно подготовить кадры, которые смогут предсказывать будущее Киргизии на столетие вперед и влиять на это будущее. Это очень важно для развития нашей страны, сказал президент.

После этого он заявил, что обладает таким полезным качеством: видеть, как будет развиваться государство на 20-30 лет вперед и по какому пути оно будет двигаться. Жапаров попросил не считать его слова хвастовством и заверил, что его прогнозы всегда абсолютно точно сбываются. Он предположил, что таким даром предвидения его наградил Бог. Впрочем, добавил киргизский лидер, таким чувством в какой-то степени обладает каждый человек. Можно строить прогнозы и делать предсказания на основании того, что происходит в настоящем, заключил Садыр Жапаров.

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#президент
#будущее
#страны
#человек
#кадры
#лидер
#государство
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Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: В случае ядерного конфликта с Россией США обречены
02 сентября 2023, 16:34

Фото: istockphoto/3D_generator

Из-за опрометчивого решения Джорджа Буша-младшего о выходе из договора по противоракетной обороне (ПРО) в 2002 году США остались беззащитны против российского ядерного оружия. Такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
В интервью YouTube-каналу Judging Freedom эксперт отметил, что в случае эскалации конфликта между Вашингтоном и Москвой на Украине, Штатам понадобится несколько месяцев на то, чтобы подготовить и отправить свои силы воевать с Россией. Как считает Джонсон, такие действия вызовут мгновенную ответную реакцию российской стороны, которая в первую очередь начнет топить американские военные корабли, а США ничего не смогут этому противопоставить.

Аналитик считает ошибкой решение Джорджа Буша-младшего выйти из договора по ПРО, так как с тех пор Россия сумела разработать надежную и эффективную систему противоракетной обороны. Это даст России реальную возможность отразить любой ядерный удар со стороны США. У Америки такой возможности нет, уверен Джонсон.

Экс-аналитик ЦРУ уточнил, что России, возможно, не удастся сбить все ракеты, но она способна нейтрализовать подавляющее большинство боезарядов, что позволит ей выжить. У Соединенных Штатов таких шансов нет, они будут стерты с лица Земли, заключил эксперт.

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#сша
#россия
#эксперт
#военные
#youtube
#ракеты
#удар
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Женский любительский турнир по футболу стартовал в Химках в День города
02 сентября 2023, 15:56

Фото: администрация ГО Химки

В День города на стадионе «Новые Химки» начались масштабные соревнования по женскому футболу под названием «ДаМы первые в спорте». В турнире примут участие более 160 спортсменок из Московской области, Москвы, Брянска и Смоленска.
Открывали турнир глава городского округа Химки Дмитрий Волошин и известный телекомментатор Дмитрий Губерниев. Они пожелали командам хорошей игры и ярких побед. Глава округа поздравил химчан с праздником и отметил, что хотя по меркам древних городов Химки еще очень молоды — всего 84 года, — но уже успели завоевать славу спортивного центра Московской области.

Этот турнир — единственный в Подмосковье для женских любительских команд. В соревнованиях принимают участие 16 коллективов. Химки представляет команда «МамСити», первая в округе женская любительская футбольная команда. Ее капитан Екатерина Сурина рассказала, что этот турнир больше не про победы, а про заряд энергии, дружелюбную обстановку, возможность показать своим
друзьям, семьям и детям, как можно интересно и с пользой проводить свободное время. Возраст участниц «МамСити» от 26 до 54 лет.

За кубок победителя также поборются участницы из футбольной команды авиакомпании «Аэрофлот» и спортсменки женского клуба «Роскосмос». Одна из участниц команды — первый российский космонавт, совершивший полет на корабле Илона Маска, Анна Кикина.



Обращаясь с приветственным словом к гостям и участникам спортивного праздника, Дмитрий Губерниев поздравил жителей Химок с Днем города, пожелал им здоровья, процветания и новых спортивных свершений, благо губернатор Московской области Андрей Воробьёв и глава Химок Дмитрий  Волошин так много делают для развития спорта в регионе и в округе.

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#подмосковье
#химки
#губернатор
#турнир
#дмитрий волошин
#космонавт
#роскосмос
#авиакомпании
#аэрофлот
#игры
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Reuters: НАТО проведёт учения на Балтике, чтобы отработать атаку на Россию в случае обострения конфликта
02 сентября 2023, 15:19

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Главнокомандующий ВМС Германии вице-адмирал Ян Кристиан Каак назвал главной целью военно-морских учений НАТО в Балтийском море отработку действий для сдерживания России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Он заявил, что такими действиями НАТО отправляет России сигнал о бдительности.

Кроме того, он подчеркнул, что «натовским» военным важно обеспечить надёжное сдерживание, которое при необходимости предполагает нападение.

Ранее первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что нынешняя нестабильная ситуация не исключает прямого столкновения России и НАТО.

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#нато
#украина
#россия
#учения
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«Может уничтожить Техас». Принятие на вооружение ВС РФ «Сармат» вызвало панику в США
02 сентября 2023, 14:59

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Российский стратегический ракетный комплекс «Сармат» в теории может уничтожить территорию, превышающую по площади штат Техас. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine.
Автор публикации отмечает, что принятие Россией на вооружение «Сармата» еще больше увеличило разрыв между РФ и США в потенциале их стратегических ракетных войск наземного базирования. Причина кроется в том, что арсенал американских межконтинентальных баллистических ракет является на сегодняшний день самым старым и наименее совершенным в мире.

В этой связи вспоминается заявление президента России Владимира Путина, в котором он отметил, что новый ракетный комплекс обладает прекрасными технико-тактическими характеристиками и способен преодолевать любые современные средства противоракетной обороны. Российский лидер добавил, что аналогов «Сармату» в мире нет и еще долго не будет. Обозреватель Military Watch Magazine предположил, что решение о задействовании «Сармата» было принято в связи с растущей угрозой прямого вмешательства стран НАТО в конфликт на Украине.

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#сша
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