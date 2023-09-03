Зеленский рассказал о будущем Украины без Коломойского и других олигархов

Президент Украины Владимир Зеленский в своём новом видеообращении к гражданам страны рассказал о том, какое будущее ожидает Украину после ареста олигарха и бывшего днепропетровского губернатора Игоря Коломойского. Накануне суд в Киеве арестовал бизнесмена на два месяца по обвинению в мошенничестве и легализации преступно добытых средств.
«Без сомнения, больше не будет многолетнего "бизнеса как обычно" для тех, кто грабил Украину и ставил себя выше закона и любых правил», — рассказал украинский лидер.Он также поблагодарил Службу безопасности Украины (СБУ) и других правоохранителей за то, что они доводят до результата каждое из дел, открытых в отношении украинских олигархов.
Ранее следователи СБУ установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.
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