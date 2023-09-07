Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Шестой президент Украины подчеркнул, что Киев всегда высоко ценит «визиты американских партнёров», а также выложил видео с фрагментом переговоров.
Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов.
Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.
Читайте также:
В визите Блинкена на киевское кладбище разглядели символизм
Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине, находясь в Киеве
Блинкен приехал в Киев с официальным визитом
Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов.
Читайте также:
В визите Блинкена на киевское кладбище разглядели символизм
Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине, находясь в Киеве
Артем Путинцев