Радио1
Главная / Новости / Политика/ Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве

Зеленский рассказал о встрече с Блинкеном в Киеве

07 сентября 2023, 01:05
Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Фото: iStock/Yaraslau_Mikheyeu

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что встретился в Киеве с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Шестой президент Украины подчеркнул, что Киев всегда высоко ценит «визиты американских партнёров», а также выложил видео с фрагментом переговоров.

Ранее телеканал CNN сообщил, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев может объявить о новом пакете помощи для Украины стоимостью около одного миллиарда долларов.


Напомним, Блинкен 6 сентября утром прибыл в Киев с ранее не анонсированным визитом. В центре Киева было перекрыто движение для автомобилей. Также уточняется, что официального подтверждения приезда Блинкена в Киев не было. Кроме того, визит заранее не анонсировался.

Читайте также:

В визите Блинкена на киевское кладбище разглядели символизм

Блинкен может объявить о новом пакете помощи Украине, находясь в Киеве

Блинкен приехал в Киев с официальным визитом

#владимир зеленский
#сша
#украина
Читайте нас в
Захарова опровергла слова Белого дома о безопасности урановых боеприпасов
Захарова: применение снарядов с обеднённым ураном ведёт к росту онкозаболеваний
07 сентября 2023, 00:21

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление вашингтонской администрации о безопасности поставляемых на Украину снарядов с обеднённым ураном.
«Что это: враньё или глупость? Про токсичность обедненного урана, его особую опасность для человеческого организма в виде радиоактивной пыли, а также эффект загрязнения почв радионуклидами писали неоднократно», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Представитель российского внешнеполитического ведомства в очередной раз напомнила, что там, где применялись боеприпасы с обедненным ураном, фиксируется кратный рост онкозаболеваний. В качестве примера она привела статистику смертей  итальянских военнослужащих во время агрессии НАТО против Югославии. По словам Захаровой, каждый двадцатый из них в итоге скончался от таких тяжелых болезней, как лейкемия, лимфома Ходжкина, рак лёгких, костный рак, дисфункцмя почек и т.д.

Ранее официальный представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что cнаряды с обеднённым ураном для танков Abrams, которые США будет поставлять Украине, не представляют радиоактивной угрозы. В свою очередь, ООН сообщила, что выступает против использования обеднённого урана «в любой точке мира», поэтому заявления Вашингтона о налаживании поставок вооружения с этим веществом вызывают опасения у представителей организации.

Речь о поставках Украине снарядов с обеднённым ураном уже заходила в марте текущего года. Однако тогда Пентагон заявлял, что не намерен отправлять Киеву данное оружие, поскольку осознаёт последствия, которые оно вызовет. В частности, заражение окружающей среды радиоактивными веществами и раковые заболевания у жителей.

Читайте также:

В Белом доме рассказали о радиоактивной угрозе снарядов с ураном

ООН прокомментировала поставки Украине снарядов с обеднённым ураном

Захарова: Боеприпасы с ураном делают из Украины непригодную для жизни, мертвую землю

#мария захарова
#сша
#украина
#боеприпасы
#рак
Читайте нас в
Новый министр обороны Украины предупредил о проведении аудита всех направлений
Новый министр обороны Украины Умеров предупредил о проведении аудита всех направлений
06 сентября 2023, 23:51

Фото: iStock/Liukov

Новый министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о проведении аудита всех подведомственных направлений. Кроме того, будет разработана новая концепция трансформации Минобороны, пишет «Лига.net».
«Одним из первых шагов наша команда сделает аудит всех направлений, которые сегодня находятся в ведении министерства обороны. Команда министерства разработает концепцию трансформации оборонной системы Украины — с новой стратегией национальной безопасности и обороны Украины», — цитирует издание слова Умерова.

Он добавил, что стратегия будет разработана в соответствие с нормами НАТО. По словам министра, приоритетным для министерства будет борьба с коррупцией и обеспечение украинских производителей максимально возможными контрактами.

Читайте также:

На Украине суд обязал НАБУ возбудить дело против нового министра обороны Умерова

Новый министр обороны Украины Умеров рассказал о затратах на оборону

Зеленский уволил главу администрации подконтрольной Киеву части ДНР Кириленко

#министр
#украина
Читайте нас в
Румыния проинформировала НАТО об инциденте с дроном
06 сентября 2023, 22:35

Фото: iStock/NatureNow

Власти Румынии проинформировали НАТО об обнаружении обломков неизвестного летательного аппарата на территории страны, соответствующий документ оказался в распоряжении «РИА Новости».
«Румынские власти подтвердили, что на территории Румынии, недалеко от границы с Украиной, были обнаружены обломки, возможно, беспилотного летательного аппарата. Румынские власти проводят расследование инцидента», - прокомментировали ситуацию представители Североатлантического альянса. 

В НАТО отметили, что наращивают свое присутствие в Черноморском регионе и продолжают пристально следить за ситуацией. 

Ранее министр обороны Румынии Анджел Тылвар заявил, что на границе Румынии и Украины (уезд Тулча) было обнаружено несколько обломков, которые могут быть фрагментами российских дронов. Тилвар лично выехал на место происшествия и после осмотра сообщил, что найденные части не представляют угрозы.

Читайте также: 

Американский политик объяснил, почему «США плевать на народ Украины»

Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

Express: Польша укрепила оборону на границе с Россией, послав сигнал Путину
#расследование
#нато
#беспилотник
Читайте нас в
Американский политик объяснил, почему «США плевать на народ Украины»
Американский политик Барака: Запад продолжит конфликт на Украине для ослабления России
06 сентября 2023, 22:13

Фото: iStock/lucky-photographer

Соединенные Штаты Америки продолжают конфликт на Украине, чтобы ослабить Россию, заявил американский политик и правозащитник Аджаму Барака на своей странице в X.
«Нет никаких моральных оправданий курсу США в отношении Украины. Все знают исход конфликта, но Америка продолжает его до последнего украинца, все более отчаянно надеясь, что он ослабит Россию. Им плевать на народ Украины», - прокомментировал ситуацию Барака. 

Правозащитник неоднократно критиковал ЕС и США за внешнеполитический курс. По словам Бараки, они воспользовались Минскими соглашениями по Донбассу как уловкой для подготовления конфликта с РФ.

Ранее Барака уже заявлял, что в случае успеха на Украине Запад может вдохновиться на глобальную военную агрессию.

Читайте также: 

Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине

В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном

РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна
#сша
#ес
#запад
#рф
Читайте нас в
Bloomberg: Страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украине
06 сентября 2023, 22:04

Фото: iStock/Bet_Noire

Все страны G20 выработали единый подход относительно конфликта на Украины, сообщает агентство Bloomberg.
«Все страны G20 пришли к единому походу относительно войны на Украине», - прокомментировал ситуацию неназванный французский чиновник. 

При этом, в Bloomberg отметили, что компромисс с Россией еще предстоит отыскать. 

Восемнадцатый саммит «большой двадцатки» пройдет в Нью-Дели 9–10 сентября.

Ранее стало известно, что американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20. Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР.

Читайте также: 

Депутат Новиков: «У Китая и России высокий авторитет среди африканских стран»

МИД КНР: США, развивая отношения с Азией, не должны подрывать мир в регионе

CNN Brasil: Раскол в G20 из-за Украины осложнит председательство Бразилии
#саммит
#g20
#украина
#россия
Читайте нас в
Замглавы МИД России и посол Египта в Москве провели переговоры
Замглавы МИД Богданов и посол Египта Нагари обсудили развитие сотрудничества
06 сентября 2023, 21:40

Фото: iStock/Viacheslav Chernobrovin

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов и посол Египта в Москве Назих Нагари обсудили развитие сотрудничества между странами. Об этом сообщает МИД РФ.
В ходе беседы стороны обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество России и Египта. Уточняется, что в решении вопросов были учтены итоги саммитов Россия-Африка в Санкт-Петербурге и БРИКС в Йоханнесбурге.

В том числе, была рассмотрена ситуация в Сирии и граничащих с ней стран.

Богданов и Нагари обменялись мнениями о многих вопросах, напрямую касающихся России и Египта.

Ранее сообщалось, что Россия, отказавшаяся продлевать зерновую сделку из-за несоблюдения Западом обещаний, решила самостоятельно совершать поставки в нуждающиеся страны Африки. В первую очередь Россия продала пшеницу Египту.

Читайте также:

В Египте заявили о росте интереса к изучению русского языка

Египет отказался от поставок ракет Украине вопреки давлению США

Россия продала пшеницу Египту после выхода из зерновой сделки
#россия
#египет
#сотрудничество
#мид рф
Читайте нас в
Байден расстроился, что не сможет встретиться с Си Цзиньпином на саммите G20
Белый дом: ​​Байден разочарован планами главы КНР пропустить саммит G20 в Индии
06 сентября 2023, 21:36

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Американский лидер Джозеф Байден разочаровался отсутствием планов у главы КНР Си Цзиньпина посетить саммит G20, заявил на брифинге официальный представитель Белого дома Джон Кирби.
«Конечно, он (президент Байден) разочарован тем, что председатель Си не сможет поехать на G20 и он сам говорил об этом», - прокомментировал ситуацию Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что пока не готов анонсировать предстоящие контакты США и КНР. 

Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская.

Читайте также: 

Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

РФ и Турция достигли принципиального соглашения о поставке миллиона тонн зерна

Немцы поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне с РФ
#сша
#китай
#g20
#саммит
#джозеф байден
#белый дом
Читайте нас в
В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном
Пентагон: США передадут Киеву снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
06 сентября 2023, 20:57

Фото: iStock/icholakov

В США официально заявили о передаче Киеву снарядов с обедненным ураном, об этом сообщили в Пентагоне.
Снаряды будут предназначаться для танков Abrams и войдут в новый пакет военной помощи на сумму в 175 миллионов долларов.

США передадут Украине 120-миллиметровые боеприпасы для танков Abrams. Как уточняется, эти снаряды содержат сердечник из обедненного урана. 

Напомним, как и другие тяжелые металлы, он токсичен и может привести к крайне негативным последствиям для здоровья, в том числе к массовым онкологическим заболеваниям. К тому же, почва, на которой будут разрываться снаряды, будет отравленной и непригодной для эксплуатации на протяжении долгого времени.

Читайте также: 

Стало известно о новом пакете военной помощи США Украине

Politico: США готовы объявить о первой поставке Киеву снарядов с обедненным Ураном

Немцы поблагодарили Россию за несерьезное отношение к словам Бербок о войне с РФ
#сша
#боеприпасы
#снаряд
#украина
#сво
Читайте нас в
Байден намерен встретиться с Си Цзиньпином
Белый дом: Байден нацелен встретиться с Си Цзиньпином
06 сентября 2023, 20:36

Фото: kremlin.ru

В Белом доме прокомментировали планы президента США Джо Байдена встретиться с главой КНР Си Цзиньпином.
Отметим, что Байден уже давно ищет встречи со своим китайским коллегой.

В настоящий момент, по словам Белого дома, лидер США нацелен встретиться с Си Цзиньпином на полях саммита АТЭС в Сан-Франциско, однако, состоится ли эта встреча - сейчас неизвестно. 

Ранее Байден напомнил Си Цзиньпину, что Пекин полагается на западные инвестиции, а также сообщил о том, что из-за СВО с российского рынка ушли около 600 американских корпораций, поэтому китайская экономика в данный момент ещё более зависима от Запада, чем была российская. 

Читайте также: 

Вашингтон выделяет пакет военной помощи Киеву на сумму $175 млн

Конгрессвуман Грин: Палата представителей поддержит запуск импичмента Байдену

Байден заявил, что не собирается на покой, несмотря на возраст
#байден
#белый дом
#китай
#сша
#саммит
Читайте нас в
Достижения.рф