Зеленский решил очистить Украину от тех, кто ослабляет её

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осень станет плодотворной в вопросе очищения Украины от тех, кто ослабляет её изнутри.
«Было совещание с правоохранителями. Продолжают очищать государство от тех, кто до сих пор пытается ослаблять Украину изнутри», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.
При этом он подчеркнул, что нынешняя осень для Украины станет плодотворной в этом вопросе.
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