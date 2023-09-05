Зеленский решил построить украинские военные базы в Крыму

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Глава Украины Владимир Зеленский подписала закон о территориальном переустройстве Крым, об этом сообщило представительство Зеленского на полуострове.
«Главная цель закона — подготовка основы для деоккупации полуострова»,— прокомментировали ситуацию представители главы Украины в Крыму.
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