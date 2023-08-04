Зеленский: с начала войны Россия запустила по Украине почти две тысячи дронов-камикадзе

С начала специальной военной операции (СВО) Россия запустила по территории Украины как минимум 1961 беспилотник типа «Шахед». Об этом заявил в очередном видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.
По его словам, украинским военным удалось сбить значительную часть этих дронов-камикадзе, но отнюдь не все.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил о новой российской тактике при нанесении ракетных ударов, которая заключается в наматывании кругов вокруг украинских городов. По его словам, с помощью «Шахедов»РФ вводит в заблуждение ПВО Украины, запуская их в одном направлении, а затем меняя его на другое.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Мы работаем, чтобы сбивать больше: чтобы максимум сбивать. Работаем, чтобы было больше систем ПВО», — добавил Зеленский.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Артем Путинцев