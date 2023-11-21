Зеленский считает, что военные, занимающиеся политикой, совершают большую ошибку

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Президент Украины считает «большой ошибкой» стремление военных заниматься политической деятельностью. Об этом он рассказал в интервью газете The Sun.
«Если военный решил заниматься политикой, и тут он в своем праве, то пусть он так и делает, но тогда он не может заниматься войной. Если ведешь войну, <...> думая о том, что завтра уйдешь в политику или баллотируешься на выборах, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный», — откровенно высказался украинский лидер.Ранее советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в беседе с британской газетой Guardian заявил, что конфликта между Зеленским и главнокомандующим Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерием Залужным не может быть по определению, так как Зеленский является непосредственным начальником главкома.
Ранее сообщалось, что украинские власти рассматривают варианты ослабления растущего политического влияния Залужного. Об этом заявил Олег Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики. Он выразил предположение, что власти могут принять меры, включая возможное уголовное преследование главкома, если не удастся привлечь Залужного на свою сторону.
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